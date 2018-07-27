國際貨幣基金（IMF）表示，中國經濟繼續表現強勁。在全球貿易週期性回升的帶動下，中國的GDP增長率在2017年加速到6.9%。預計今年（2018）年增率將小幅下降到6.6%，原因是金融監管收緊措施的滯後效應以及外部需求的減弱。總體通膨仍保持在2%左右的水平上，預計今後將逐步上升到2.5%。



儘管IMF對中國減少金融業風險，進一步開放經濟的進展讚譽有加，但IMF表示，中國再平衡已減緩之際，信貸增長仍是難以為繼的高。



北京當局過去2年設法抑制信貸快速成長，經濟學家和分析師表示這將造成中國近期成長趨緩，但需要避免成長大幅放慢和長期金融危機風險。



IMF表示，在實施迫切需要的財政改革和經濟再平衡同時，中國需要堅持去槓桿的政策方向。



