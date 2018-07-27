（中央社記者張茗喧台北27日電）疾管署宣布，由於國際間人用狂犬病疫苗短缺，今天起限縮疫苗施打條件，只有在9縣市被鼬獾、白鼻心、蝙蝠咬傷或特定情況下才可用疫苗，若被流浪犬貓咬傷，則暫不給予疫苗。



衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿說，因國際間人用狂犬病疫苗貨源嚴重短缺，到2020年前都無法穩定供應，為確保國內暴露狂犬病毒及麗沙病毒的高風險民眾能獲得完整疫苗接種，因此，決定限縮施打族群。



疾管署副署長莊人祥受訪時表示，2013年因國內發現有動物感染狂犬病，才宣布若民眾被流浪犬貓、鼬獾、白鼻心、蝙蝠等動物咬傷，可就醫接種人用狂犬病疫苗，規定較為寬鬆。



不過，由於近年國際間狂犬病疫苗短缺，今年台灣只分配到1.4萬劑，若按現行規定施打，預估到年底恐面臨缺貨，加上台灣自1959年起就沒有人類狂犬病個案，僅發生零星的境外移入病例，因此，25日邀集傳染病、農委會、食藥署、健保署開會，決議限縮狂犬病疫苗的適用條件，今天上路。



莊人祥說，未來屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、台中市、南投縣、台東縣、花蓮縣等9縣市，被鼬獾、白鼻心、蝙蝠咬傷，或是在新北市被蝙蝠咬傷、在台東市被錢鼠咬傷，才可以接種狂犬病疫苗，疫苗也從原先5劑改為4劑。



若是被流浪犬貓咬傷，則比照家犬貓咬傷者，暫不給予疫苗，咬傷人的動物如果在10天內經動檢機關觀測出現疑似狂犬病症狀，則給予疫苗；準備前往狂犬病高風險國家旅遊的民眾，也暫不提供預防接種。



同時，疾管署指出，狂犬病是由一種急性病毒性腦脊髓炎，若是被感染狂犬病的動物咬傷就可能感染，潛伏期長達1至3個月，一旦發病可能出現 發燒、喉嚨痛、發冷、恐水症等症狀，死亡率百分之百。



疾管署也提醒民眾，勿接觸及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物抓咬傷，應以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒，並前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫。（編輯：梁君棣）1070727