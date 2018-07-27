弘光科技大學暑期英語密集班27日結訓，49名參加的學生苦練英文1個月 ，突破多益測驗今年改新題型難度增加的挑戰，分數平均進步123.5分，創出空前佳績。今年勇奪進步冠軍的何燕玲說，「前測成績太差，每天念英文3小時才能進步275分」。考最高分800分的駱瑩則說，「為進外商公司工作，二度參加密集班，很開心能夠達標。」



協助規畫密集班的東吳大學外國語文學院院長林茂松指出，新題型靈活、無法猜題，一般而言測驗成績會比舊題型少40分左右，弘光密集班學生還能平均進步123.5分，在全國各大學密集班中是空前的好成績，證明弘光學生不是英文的魯蛇，且有27位學生成績達500分以上，在台灣職場多益500分以上，薪水平均多出6000元，「今天結訓不是結束，而是一個繼續學英文的開始」，鼓勵學生朝外商公司高階主管多益785分門檻繼續努力。



弘光科大語言中心主任朱玉娓表示，今年3月11日起多益改新題型，聽力部分新增三人對話、多國口音，閱讀部分新增多篇閱讀題型，著重閱讀理解能力，閱讀難度增強許多。這是中心第一次承辦新題型輔導，學生對新題型的熟悉度不夠，教師和教學助理竭盡其能努力輔導，原先設定目標值是參加密集班學生平均進步80分，實際進步123.5分，比預期高出43.5分。



結訓典禮上，也頒獎給今年多益成績最高800分的學生駱瑩，及進步分數前三名，第一名何燕玲進步275分，第二名林佳萱進步255分，第三名許芸瑄進步250分，並請他們分享學習心得。



今年從文創系畢業的駱瑩指出，大一升大二時第一次參加免費的密集班，多益從350分進步到595分，之後到應英系修課、到美國當交換學生，持續增進英文能力，「為了達成進入外商公司工作的夢想，畢業前夕決定再報名一次密集班」，這一個月連假日都和同學一起念英文、找教學助理問問題，很開心能夠達標，也鼓勵學弟妹設定學習目標，並善用學校密集班、跨系修課等資源增進英文能力。



妝品系將升大三的何燕玲感動地說，英文老師鼓勵她參加密集班而報名，她從未考過多益，上課前的前測成績只有250分，驚覺自己英文程度實在很差，因此，這一個月每天上課認真聽講，加上同學互相打氣、一起念書，下課再花3小時念英文，終於後測考了525分，開心到想掉淚。



