「007」和「碟中諜」可以說是如今市場上最如火如荼的系列間諜片雖然前者最近放緩了步伐不過《詹姆斯邦德》第25部已經邀請了《猜火車》導演丹尼·博伊爾打造而後者「碟中諜」的最新第六部好評如潮堪稱系列最佳以及全球最佳間諜片之一。

《碟中諜6》影片主演、英國演員亨利·卡維爾本身就是模特出身兼具「紳士」氣質之前還出演了《秘密特工》又譯《來自大叔局的特工》的這位性感男神最近表示他很想扮演「007」一角。

《秘密特工》劇照

「我當然很想演了我覺得邦德是個很有趣的角色首先他是英國人這就很酷我認為我演過《碟中諜6》可以繼續嘗試這些真正的特技表演了所以我可以將我學到這些間諜動作片表演代入到邦德身上」亨利·卡維爾說道。

《碟中諜6》劇照

不過《詹姆斯邦德》第25部仍然由丹尼爾格·雷格主演所以就算片方支持那麼亨利·卡維爾起碼得等到第26部才行到時候我們就能見到扒下大衣露出「S」標誌的「007」了。

除此之外亨利·卡維爾還在採訪中提到與他合作《碟中諜6》的主演「阿湯哥」亨利·卡維爾表示非常推薦湯姆·克魯斯加入DC電影大家共同扮演英雄打擊反派。

英國登喜路廣告大片

據悉亨利·卡維爾出道前是超模接拍過大量廣告大片目前同樣有很多廣告大片隨後在《都鐸王國》電視劇打響戲路雖然試鏡《超人歸來》並未成功但多年後再次被相中成為現在DCEU當家明星之一。

「大超」除了顏值爆炸、肌肉可吸還經常堅持鍛煉喜歡和自己的狗狗玩而且很會賣萌。隨著丹尼爾克雷格有意退出「007」看來亨利·卡維爾會是一個不錯的紳士特工。

「大超」主演作品一覽

《都鐸王朝》

《新基督山伯爵》

《驚天戰神》

《復讎之溪》

《沙堡》

《白晝冷光》

《王者之心》

《驚天戰神》

《怎樣都行》

《仇戀》

《林尼探案集校園兇案》

《我的秘密城堡》

《我的秘密城堡》

《摩登小紅帽》

《星塵》

《超人鋼鐵之軀》

《超人鋼鐵之軀》

《正義聯盟》

《秘密特工》

《碟中諜6》

《Hellraiser: Hellworld》

《蝙蝠俠大戰超人》