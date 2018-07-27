《胡鬧廚房2》新預告片公佈 預購送5位動物廚師北京新浪網 (2018-07-27 12:46)
這款合作料理遊戲的新預告片主要展示了預購的玩家將會在發售日獲得的獎勵內容。這些額外獎勵內容包括了五位廚師，這些廚師和最初的《胡鬧廚房》里看到的其他廚師一樣造型奇特。這些新廚師形象包括了貓、猴子、獨角獸、蟲子與海象，動物們也加入了廚房裡的胡鬧故事！
此外，這個新預告片里還展示了《胡鬧廚房2》里的新玩法，雖然這款遊戲整體來說與初代的玩法比較相近。
以下是《胡鬧廚房2》的最新預告片，遊戲將於8月8日在NS、PS4、Xbox One以及PC平台上發售，現在預購即可獲得獨特的五位廚師。
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