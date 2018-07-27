5月25日，以互動電影遊戲著稱的《暴雨（Heavy Rain）》廠商Quantic Dream發售了其PS4獨佔大作《底特律：成為人類（Detroit: Become Human）》。一時間，這款探討仿生人和人類關係的遊戲成為了整個遊戲圈最熱門的話題。

然而在光鮮的背後，Quantic Dream其實一直被醜聞纏身。Quantic Dream也對因為此次事件而辭職的前員工發起了訴訟。如今，這起官司以Quantic Dream敗訴而宣告結束，該員工的辭職決定如今會被視為不公平解僱。除非再次上訴，Quantic Dream將需要對這名員工付出相應賠償。

今年年初，有外媒記者公佈了600餘張來自工作室內部經過PS的員工照片。這些照片最早可以追溯到2013年，其中包含色情、性別歧視、恐同、羞辱等不雅內容。工作室的幾位前員工也起訴了Quantic Dream，稱工作室的兩位負責人存在恐同、種族歧視、性別歧視等問題，導致整個工作室風氣不正，出現了程度不等的歧視行為。不過工作室負責人也很快發聲，完全否認了此項指控，並表示將動用必要的法律手段。

由於在網上引起廣泛熱議，巴黎市議會也注意到了此事件，並在今年2月份發佈文件點名批評Quantic Dream「有毒的企業文化」。但即便這樣，Quantic Dream似乎還執意要維護自己的「清白」，除了起訴前員工之外，他們還準備起訴最先報導此事的三家法國媒體。