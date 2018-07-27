根據青山剛昌創作的推理劇情類漫畫作品改編的第22部劇場版《名偵探柯南：零之執行人（名探偵コナン ゼロの執行人）》已於2018年4月13日在日本上映，並創下了《名偵探柯南（Detective Conan）》劇場版系列最高票房——86億日元。

《名偵探柯南：零之執行人》海報

日前，官方正式公佈了劇場版《名偵探柯南：零之執行人》藍光/DVD光碟發售日，將於2018年10月3日發售，其他詳情將在後續消息中公開。

劇場版《名偵探柯南：零之執行人》由立川讓執導，櫻井武晴擔任編劇，大野克夫擔任音樂製作，該片是立川讓首次執導《名偵探柯南》動畫電影。故事圍繞警察廳神秘組織成員安室透展開。

《名偵探柯南：零之執行人》預告

劇場版《名偵探柯南：零之執行人》已於2018年7月6日在中國台灣地區上映 ，預定於2018年8月30日在中國香港上映。

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劉園園，IGN中國動漫影視編輯。目前正在為新番太多，追不過來而苦惱。