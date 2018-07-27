由上海跳躍網路研發發行的二次元艦娘類網游《艦姬收藏》，新版本即將開啟！四大類型艦姬你都玩得轉嗎？每次都一馬當先闖在最前列的重裝型艦姬，是否是你的菜呢？

團隊堅盾 無往不前

《艦姬收藏》中，有這麼一群艦姬。她們每次都沖在戰鬥最前線，承擔大部分的傷害，並控制敵方艦姬。這部分的艦姬，我們就稱她們為重裝型艦姬。重裝型艦姬負責吸收傷害以及衝散對方的陣型，在攻堅或是突擊咽喉要道時有著重要的作用。如果你是一名重裝艦姬，就得扛起進攻的大旗。

御姐控福利 身材能力兩不誤

重裝艦姬在《艦姬收藏》中，大多數都是御姐樣。身材很棒的同時，她們還擁有著超強的技能。就扎拉來說，其技能合法衝撞，扎拉向指定技能衝撞，在造成傷害的同時，還可以將碰到的第一個敵人攜帶至衝鋒終點，摒棄將其他敵人推至兩邊，而被攜帶的目標如果撞到地形，還可以造成傷害以及眩暈1.5秒。其控制能力也可圈可點。

對抗樂翻天 去除繁瑣操作

《艦姬收藏》將傳統MOBA遊戲中的對抗兵線、攻堅基地去除，同時還取消了場內等級和裝備，這對喜愛個人艦姬主義的玩家更為友好，不必再承擔由於隊友失誤或實力不濟導致的裝備差距和屬性劣勢，玩家只需將所有的注意力集中在自己的操作上，享受更純粹、更公平的競技體驗。

《艦姬收藏》新版即將降臨，你準備好了嗎？

《艦姬收藏》是一款以艦娘為主角的動漫MOBA網游。除繼承了傳統MOBA的簡單操作和爽快戰鬥之外，還移除了兵線、基地等束縛，取消了場內等級和裝備，加深了團隊配合對戰局的影響和作用，玩家只需將所有的注意力集中在自己的操作上，享受更純粹、更公平的競技體驗。

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