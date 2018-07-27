暑期夏令營，桃源再出發！好玩不坑錢的免費回合網游《桃花源記2》暑期專服「陌上花開」將於今日中午12點準時開服，七天豪華開服盛典活動即將開啟，精彩福利火熱派送！與此同時，桃源特色暑期夏日玩法歡樂不斷，火靈挑戰等你加入，趕快行動吧！

【暑期專服「陌上花開」今日開啟】

《桃花源記2》暑期專服「陌上花開」將於今日中午12點準時開啟，豪華七天開服盛典即將開幕，簽到送神獸、升1級送10元、戰力排行榜、等級大禮包等各類精彩玩法應有盡有，豐厚好禮等你來領！暑期假日，歡樂暢享，等你加入！

【暑期集結令 歡樂江湖即刻出發】

時值暑期假日，《桃花源記2》限時玩法活動火妖來襲、火靈降世和清涼西瓜等精彩內容現已開啟，小夥伴們參與其中，即可獲得獸決、寶石等各類豐厚獎勵回報哦！隨著等級的提升，更有精靈玩法系統、戰騎系統以及羽翼系統等更多玩法等待大家，快來體驗吧！

【假日心愿榜 許願仙子為你埋單】

在有限的假期里，怎樣才能過得最有意義呢？當然是完成心愿啊！《桃花源記2》特色許願系統，小夥伴們達到50級以後，到神都洛陽的許願仙子處，即可進行許願哦！除了每天登錄遊戲簽到可獲得50許願值外，大家每日達到150活躍后，還能額外獲得50許願值，輕鬆圓你江湖夢！

【團隊大作戰 全民PK指揮若定】

國產新派回合網游《桃花源記2》全民PK季火熱來襲，小夥伴們組隊即可參加賽事哦！至尊服戰、全民競技場、幫派聯賽等各種類型PK玩法花樣百出，新鮮刺激，絕地出擊！此外，參與PVP對戰玩法更有超多福利好禮贈送哦！

好玩不坑錢的良心網游《桃花源記2》公測火爆進行中

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