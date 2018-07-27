圖文/曉光 視頻/中奇 蘇航

兩周前的某個周四晚上，蘋果公司毫無預兆地更新了一下自己官網，2018年新款MacBook Pro就這麼發佈了。

這並非他們第一次這麼干。在之前，Mac系列電腦也有過多次升級核心配置（俗稱換CPU），但外觀屏幕等其他配置均未變化的更新。相比之下，這次更新升級不止換了CPU，還有True Tone原彩顯示，T2晶元等新功能加入。這升級類似從iPhone 6到6s，外觀沒什麼變化，但內部已經是兩款產品。

外觀對比上代沒變化

像汽車行業一樣，筆記本廠商也大多是3-4年才來次大更新；中間基本都是每年跟著英特爾的節奏換處理器小幅更新，外觀不變。

蘋果也遵循這個節奏。我們往前倒，上一代Retina屏MacBook Pro定型於2012年6月，用到2016年才換了模具。所以這代新MacBook Pro沒更換模具也是意料之中的事（我自己甚至覺得如果不是為了Touch Bar，蘋果在16年也不會換模具……）。

既然外觀沒變，也就仍有很多人糾結邊框寬窄問題，好在MacBook優秀的工藝為它掙回了很多分，這頗像以前iPhone 4時代的情形：很多安卓手機都號稱在某一方面超過了iPhone，但總體比較下來，還是差了一籌。

既然外觀沒變化，我們手上這台機器外觀可說的並不多：不再發光的拋光金屬logo，一體化的金屬轉軸，屏幕下方「MacBook」字樣都跟去年一樣。具體可以看這段視頻：

屏幕借鑒iPhone，加了個新技能

這屆15寸MacBook Pro的屏幕解析度依舊2800x1880像素，這也是從12年首款Retina屏MacBook Pro就確定的標準，到現在未變過。蘋果這幾年不斷強化這塊屏幕，6年過去了，它依舊鮮艷細膩，依舊是行業標準。

今年蘋果給屏幕加上的是True Tone原彩顯示功能。這其實是一種軟硬體結合的色溫調整方式，最早出現在9.7英寸iPad Pro上，之後延展到10.5寸iPad，以及iPhone X，它利用屏幕邊緣的感應器收集環境光線，調節屏幕的色溫。

原彩顯示並非第一眼美女，兩年前我自己用iPad Pro時候其實一直是關閉狀態，直到iPhone X時候才習慣了，到現在反倒覺得藍色的屏幕顏色不習慣了。

這功能是為呵護一般用戶，而不是給設計者用的。MacBook Pro那塊屏幕出廠就已經足夠好，開了原彩顯示，反倒會讓專業設計師感覺色彩不準確。蘋果大力推廣原彩顯示，顯然是希望用戶在檯燈下閱讀或戶外強光下使用，都能讓眼睛更舒適。

第一次開機進入系統時候，蘋果就設置了這麼一個界面，點一下能看到沒有原彩顯示的屏幕是啥樣。也就是說，原彩顯示是默認開啟的，可見蘋果推廣這功能的決心。

至於攝影師或設計師們，這項可以手動關掉。當然，未來蘋果如果能設計一種智能化的自動模式會更好，比如打開PhotoShop之類的軟體，原彩顯示功能自動關閉。

一個需要注意的事是，原彩顯示可以拓展到外界顯示屏上，但筆記本上蓋不能合上，否則感測器收不到周圍光線自然沒法True Tone了。

「嘿 Siri「來了

十年前蘋果抓住了一次手機上的交互革命，已經稱霸手機行業十年；在電腦這邊，他們同樣的想發動一場交互革命，外在代表是TouchBar，內在則是Siri。

TouchBar在這代上沒啥可說的，因為硬體和功能本身沒什麼變化，TouchBar生態還走在半路上；Siri則是iOS已經驗證完成的輕車熟路，因為Apple T2晶元加入，它也支持語音喚醒了，從舊款的「動手」變成了「動嘴」。

同樣是從開機步驟蘋果就引導用戶啟用Siri，在錄製時候就能感覺它跟iPhone用途不一樣：都是「幫我打開文件夾」這種。

這意味著蘋果希望用語音幫人們減少點手上的操作——嗯，我知道你們要說TNT了。

但蘋果沒把希望值定那麼高，至少目前為止，電腦上的Siri能幫人完成的，還是一些步驟複雜、語義明確的功能，比如：

整體試下來它的反應算是很靈敏的，我最常用的是正在編寫個東西，喊Siri「幫我搜一張賈伯斯的圖片」或「今天新浪股價」這種。

當然要通過語音助手提升效率，除了技術問題，還需要克服兩個現實問題：

1 環境：在辦公室里，跟Siri說話並不需要大聲喊——不會特尷尬。如果你在家辦公那是最好，如果你的辦公室都是幹活時鴉雀無聲，那當我沒說；

2 習慣：99%的人習慣用自己雙手按鍵盤滑鼠，而不是手嘴並用。實際用熟了，類似「幫我找一張7月23日在上海拍的照片」，遠比滑鼠點四五下效率高（主要是可以手嘴并行工作）。這是種很簡單的鍵盤+語音交互，交給Siri問題不大，人們對TNT失望，大概就是因為老羅把期待拉得過高了。

正面剛工作站的筆記本

這代最關鍵的升級就是配上了第八代酷睿處理器，15寸版本有i7和i9可選，速度最高可達2.9 GHz，Turbo Boost 最高可達4.8GHz，最高可擴展32GB DDR4內存。就是我們手中這台評測機，15寸版本，2.9GHz主頻的i9處理器+32GB RAM+2TB固態硬碟，還有AMD出品的Radeon Pro 560X顯卡。

如果你看上面這堆字覺得暈，記住這句簡單的就好：這台機器除了硬碟不是4TB版，其他各方面都已經是今年頂級水準。

也是有史以來最強悍的MacBook筆記本。

在評測它的處理器性能時候，我們使用的是Geekbench 4跑分，單核得分5600分上下，多核將近24000多分。

這個得分是啥水準呢？ 蘋果官方說它的性能比上代提升了70%，我們覺得跟筆記本類，已經體現不出它的強大（和身價），來看一下這兩張圖：

先說前提，我們手裡這台機器跑分時候沒有插電源純靠電池供電，也沒放在散熱風扇上。

在Geekbench網站上的Mac電腦中，新MacBook Pro單核得分已極其接近27寸iMac；多核得分榜雖然排名不那麼靠前，但能跟它較勁的都是採用至強處理器的工作站或高性能台機，對手是220V供電的，而我們這台新MacBook Pro在跑分的時候，始終是電池供電。

也就是說，蘋果造了一台筆記本，它的性能可以跟自己的頂級工作站拼一下。

關於處理器，有個小插曲是關於macOS 10.13.6的升級，我們這款產品第二天，蘋果就來了一次升級，解決了發熱后機身變慢的問題，

「在對許多工作負載進行了廣泛的性能測試后，我們已經認定這款固件缺少了一個數位鑰，影響到了溫度管理系統，並可能導致新款MacBook Pro的時鐘頻率在嚴重熱負載的情況下降低。今天發佈的macOS High Sierra 10.13.6補充更新包含了修復這個bug的內容，建議用戶安裝。我們向遭遇了新系統性能表現不理想問題的任何用戶表示抱歉。如我們網站上的性能測試結果所示，新款15英寸版MacBook Pro的速度最高將可提高70%，配備Touch Bar觸控條的13英寸版MacBook Pro則可最高提速一倍。」

蘋果這段發給CNBC的文字沒具體講他們是怎麼解決的，但從文字看問題其實就是發熱CPU降頻了。我們猜，最初的系統固件沒有調到最優，導致發熱后風扇響應不積極，處理器降頻慢了。

在更新固件后，能看兩者差別，在同時轉碼一個4K視頻的時候，溫度曲線更平穩一點。

除了CPU，另一處明顯提升是固態硬碟，17款的硬碟寫入1800，讀取2600MB/s，當時已經覺得很快；到了今年，蘋果又升了一檔，寫入2800，讀取3000MB/s以上。

讀取寫入提升帶來的直觀好處是軟體秒開，但對新MacBook Pro來說，絕不只是為了這個。作為一台高端生產力工具，它的目標用戶就是攝影師，開發者，視頻剪輯師等，在處理照片/3D素材/視頻素材等內容時候，這個讀取寫入速度本身就能帶來很大優勢。

最後，說兩句新鍵盤

前兩個月蝶式鍵盤出問題的不少，以至於蘋果在美國被用戶集體訴訟。最終，蘋果出台免費維修方案，這件事算告一段落。

在新MacBook Pro上，蘋果帶來了第三代蝶式鍵盤，他們給鍵盤下放了層矽膠膜，阻擋灰塵進入，根據外媒之前的驗證，灰塵確實是進不到鍵盤結構里了。

鍵盤敲擊聲也因為這層膜小了一些。對比之前，鍵程感覺不到變化，直觀感覺是軟了一點，不再有以前噼里啪啦的清脆感。

關於這鍵盤好不好用的問題，這個討論也是無解的。既要全金屬機身、又要保證續航、還要輕薄，只能從鍵程上擠空間，我們或許可以安慰自己，至少這次鍵盤耐用度提升了。

除了硬體本身，其實macOS Mojave系統也帶來了很多有趣功能，我自己最喜歡的，是手機跟電腦之間的協作能力進一步提升了，比如手機拍完圖直接進電腦里，

相對硬體，這才是蘋果真正的護城河，短期內競爭對手無法學走。

關於新系統，其實我們之前寫過一篇測試版體驗，可以看這裏：《macOS Mojave上手：11個升級MacBook進入新章節》

總結：工作站塞進筆記本里

在筆記本領域，還未出現手機陣營那樣iOS和Android兩大寡頭的情形。但這幾年，這種形態已經出現苗頭，尤其在一線城市，越來越多的會議室里出現Mac的身影，跟幾年前Windows統一江山形成鮮明對比，iPhone正是這狀態的催化劑。

但就性能的提升來說，新MacBook Pro物有所值。尤其15寸版，能把自家台機按在地上摩擦，完事還能裝包裡帶走。它的最大魅力正在於此，既有便攜性，又有強大的性能。

但同時也不可否認，新MacBook Pro系列是昂貴的產品，即便是13寸款，起跳價也到了1.4萬元。

所以它的用戶註定是那群高端用戶，就像我們在之前寫iMac Pro時候談到的：「買這台機器的人，接兩個單子就能把機器錢掙回來」。對這群人來說，新MacBook Pro是個順手好用且好看的工具、而不只是個買完供起來的工藝品。這隻有這樣，才能真正體現它的價值。