原標題：特朗普高興的太早了！美媒：歐盟無法幫助美國解決大豆銷路

來源：中國日報

據估計，美國大豆農戶要想賺錢，大豆市價至少要漲到10.05美元。（圖片來源：美媒）

中國日報網7月27日電 據美國媒體報導，美國總統特朗普近日與歐盟領導人就貿易問題達成共識，聲稱為美國農業出口「打了歐洲的大門」。不過，美國有聲音質疑說，特朗普的外貿談判其實沒什麼用，只是他自吹自擂的談資。

7月25日，特朗普與歐盟委員會主席容克達成共識，歐盟同意增加美國大豆進口。特朗普儼然以此為「政績」，大肆公開宣傳。

據《國會山》網站報導，特朗普26日對艾奧瓦州農民說：「我們剛剛為你們農民打開了歐洲的大門。我告訴你們，你們不會生特朗普的氣的……你們剛剛得到了一個龐大的市場。」說話間，特朗普還拿出一頂綠色棒球帽，上面印有黃色的「讓美國農民再次偉大」字樣。

不止如此，特朗普26日還在推特上寫道：「歐盟代表告訴我，他們立刻就開始從我們偉大的農民手中購買大豆。而且，他們還要買大量的LNG。」特朗普這裏的LNG指的是液化天然氣。縮寫沒錯，但話卻說錯了。實際上，美國東部海岸相關航運能力不足，短時間內無法向歐洲出口大量液化天然氣。

特朗普大肆宣傳「政績」，質疑聲則此起彼伏。

《瓊斯》月刊評論說，此次談判確有進步，但缺乏實質進展，歐盟並沒有降低關稅。談判仍在進行當中，最終結果尚無定論，而且歐盟似乎無意大幅削減關稅。更重要的是，因為市場價格原因，早在本輪談判幾周之前，歐盟就已經開始增加美國大豆進口。不止如此，美國此前已經是歐盟的第二大大豆出口國，美國大豆約佔歐盟進口總量的1/3。所以，歐洲即使加量，對美國大豆出口的幫助也比較有限。

與此同時，美國財政部26日宣布撥款120億美元補貼美國農業。美國財政部長桑尼？珀杜表示，此舉旨在緩解美國農業的短期壓力，而特朗普正在尋求長期解決方案。不過，民主黨和共和黨均斥此舉根本就是「救濟」。共和黨人、參議院外交關係委員會主席鮑勃？科克說：「他們出台政策，讓農民領取救濟。你知道，這項政策荒謬至極，應該反轉過來。」

特朗普當初之所以贏得總統大選，農民的票選支持至關重要。如今特朗普討好美國農民，也頗具政治意味。如今，在外貿談判和財政補貼的背景下，美國大豆價格略微回升至每蒲式耳8.59美元。不過，據估計，美國大豆農戶要想賺錢，大豆市價至少要漲到10.05美元