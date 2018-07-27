▲遭到開除黨籍的國民黨立委林為洲。（圖／記者林柏年攝,2018.07.27）

前總統馬英九今(27)日舉辦馬英九文教基金會成立茶會，藍軍要角與黨籍立委們紛紛出席，日前因為宣佈參選新竹縣長選到底，而被開出黨籍的立委林為洲與國民黨主席吳敦義也都有出席，不過兩人出席時間巧妙避開，活動過程中兩人也毫無互動。

「分手沒好話」，林為洲在宣布參選新竹縣長到底時，也火力全開砲轟黨中央與主席吳敦義，稱吳敦義若卸下主席職務，他才會考慮回歸國民黨，而吳敦義日前被問及此事時則是臉色鐵青地說，「林先生的事情我沒有接觸，你問我也沒有用。」

林為洲到場受訪時說，「我們會努力到最後一秒鐘，馬總統加油、中國國民黨加油、台灣加油」，進場後林則是逐一與黨籍立委寒暄聊天；吳敦義則是在幕僚引導之下，與黨內人士與昔日內閣同僚致意，兩人至始至終沒有交集。

新北市長朱立倫受訪時也被問及林為洲事件是否有傷國民黨，朱立倫認為，不到最後一秒鐘，全黨還是努力爭取最大的團結。

