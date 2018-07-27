台北市萬華警分局警員張景義， 5 年前在西門町追捕駕車逃逸的黎姓竊嫌時，開槍擊中黎男致死，台北地檢署經 3 度偵查後，依業務過失致死罪嫌起訴張景義，一審獲判無罪，但檢方對張男開槍相對位置有質疑提起上訴，高等法院認定黎嫌當時拒捕、開車衝撞，案發又於鬧區西門町有致生公共危險之虞，認定當時張是合法使用槍械，昨（26）天二審仍判無罪。

2013 年 8 月 13 日，黎男因拒絕接受警方盤檢，駕車逃逸到西門町，當時正在附近的員警張景義獲報加入圍捕，過程中朝黎男的車輪連開 2 槍，不過， 1 發子彈意外穿過擋風玻璃擊中黎男腹腔，以致送醫不治。

事後，黎男家屬控告張景義涉業務過失致死，北檢曾 2 度處分不起訴，但都被高檢署發回，第 3 次北檢偵查後，認定張員開槍當下未有急迫性，有過失責任，將他起訴。

檢察官起訴認為，當時張景義站在黎男車輛右前方 1 至 2 公尺處，嫌犯準備倒車離去，明顯無衝撞員警的意圖，而張景義朝車窗開槍，傷人致命部位，違反用槍時機，構成業務過失致死罪。

全案偵、審期間，張景義堅持自己無罪，主張他非針對駕駛座開槍，且已以道義責任支付補償死者家屬 80 萬元，審理時很感慨地說「難道要我肉身擋車，去給車壓嗎？拿警棍去敲嗎？保護人民的槍我當然要用啊！」

高等法院認定黎嫌當時拒補且開車衝撞，案發地西門町有致生公共危險之虞，認定當時張是合法使用槍械，且只朝副駕駛座開槍，子彈是因「折射」才擊中黎嫌，未逾越開槍必要程度，昨日再判張無罪。

張景義聽完判決，泛淚受訪指出，高院再度判他無罪，很開心，「這是遲到 5 年的正義」，當天西門町人潮多，黎嫌駕車拒捕，先衝向他，接著又倒車逃逸，很可能危及他人，他開槍是為了防止危害發生，合乎用槍時機和比例原則，且依據彈道比對，他開槍的位置與角度並非朝向駕駛人正面開槍，高院調監視光碟也查明此處，「若遇到和當天相同情況，我仍會大膽開槍」，因為「我別無選擇」。