（中央社記者程啟峰高雄27日電）民進黨提名的高雄市長參選人陳其邁今天與黨籍議員參選人聯合造勢，他說，他不會設競選總部，也不插個人競選旗幟，將以「母雞帶小雞」聯合競選方式，攜手守住高雄綠色價值。



陳其邁上午在民進黨高雄市黨部頒發6個選區的黨籍議員參選人聯合競選看板，並與議長康裕成等19名議員參選人同台高呼「市長凍蒜、議員紅不讓」口號，民進黨中央黨部組織部副主任吳忠晏也南下加油。不過，高市第10選區議員參選人前總統陳水扁兒子陳致中則請假未到，派代表出席。



陳其邁表示，身為「母雞」當然會帶「小雞」，而且會有母愛，「哪隻小雞比較落後，我們會護在我們懷裡」，民進黨市黨部的聯合競選展現民進黨團結一致的努力，這就是民進黨與國民黨不一樣的地方。



他指出，每名議員參選人的情形不盡相同，有些新人知名度可能不夠，或是較落後，這時「母雞」就會發揮母愛特別把他護在懷裡，「抓到隊伍來」。



他又說，聯合競選方式將會針對各地區狀況因地制宜，或推聯合看板、聯合文宣、聯合拜票，甚至必要時採聯合配票，他會尊重市黨部及各選區議員的決定，全力配合；有些選區不見得談到配票。



陳其邁表示，他將不設競選總部，也不插個人競選旗幟，會以聯合競選方式提出更貼近民意及關心城市的願景，一步一腳印與黨籍議員參選人攜手努力守住高雄綠色價值。過去曾因民進黨在議會席次沒過半，造成許多市政重大建設延宕，這次選戰「只許成功，不許失敗」。



另針對台中市明年東亞青年運動會遭東亞奧林匹克委員會（EAOC）停辦，陳其邁受訪認為，中國粗暴政治力干預，不利兩岸發展，對運動員也不公平，此舉恐會讓兩岸關係漸行漸遠，呼籲北京當局要正確理解台灣人民的感受。



他指出，高市府未來對中國大陸的態度是相對的，在彼此尊重情況下，兩岸關係是有改善的可能，否則就難了。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070727