（中央社記者林行健馬尼拉27日專電）因為國家隊多名球員月初與澳洲隊球員鬥毆遭禁賽，球隊補強工作又進行不盡如意，菲律賓男籃國家隊無奈放棄參加即將在印尼舉行的第18屆亞洲運動會。



本已被菲律賓籃球聯盟（SBP）選為國家隊總教練的季奧（Yeng Guiao）上午在廣播節目中說，因為借調不到期望名單中的球員，他只好同意高層所作的退出亞運的決定。



季奧說：「我贊成退出亞運的決定。作為總教練，我希望能帶領最強的陣容出賽。」



7月2日在馬尼拉進行的世界盃男籃亞洲區資格賽，菲律賓隊與澳洲隊在第3節末段場上肢體衝撞，演變成打群架，國際籃球總會（FIBA）對兩隊祭出處分，除了罰款以外，還有13名球員和2名教練被禁賽。



菲律賓隊除了總教練之外，計有10名球員被禁賽，包括歸化的前NBA中鋒布拉契（Andray Blatche）、台灣球員熟悉的射手後衛卡斯楚（Jayson Castro）以及「鯰魚哥」羅密歐等人。



為了參加亞運，SBP昨天下午才剛宣布重整旗鼓，以菲律賓職籃勁旅Rain or Shine隊為主力，搭配數名其他職業球隊的禁區長人與青年國家隊好手，組成國家隊征戰印尼亞運。



向美國NBA職籃騎士隊借用菲裔後衛克拉克森（Jordan Clarkson），也是菲律賓國家隊的計畫之一，即使這仍面臨許多尚待克服的困難，如騎士隊是否願意出借、克拉克森是否符合FIBA的認定資格等。



不料昨天深夜，SBP突然發表聲明宣布退出本屆亞運，以讓球隊專注於向FIBA懲處提出申訴的事宜，以及為未來國際賽事備戰的工作。



季奧表示，如果能向菲職籃其他球隊借來3到4名球員，菲律賓在亞運還是會有一定的競爭力，可惜這個想法沒能實現，「如果沒有競爭力，還不如專心於下一輪的FIBA資格賽及FIBA申訴」。



本屆亞運將於8月18日至9月2日在印尼舉行，正好和菲律賓職籃賽事撞期。



籃球是菲律賓除了拳擊以外的另一個較具國際競爭力的運動項目，許多菲國球迷對此感到失望，SBP已在聲明中向亞運主辦相關各方及菲律賓球迷致歉。（編輯：陳惠珍）1070727