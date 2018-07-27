（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）以色列軍方與醫院發言人表示，一名巴勒斯坦人今天闖入約旦河西岸（West Bank）的以色列屯墾區，持刀襲擊3名以色列人，導致一死兩傷，歹徒最後遭到擊斃。



以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（Magen David Adom）表示，兩名傷者當中，有一人傷勢嚴重，另一人傷勢較輕。而耶路撒冷醫院證實，第3名受害者不治。



以色列軍方說：「一名恐怖分子滲透社區並襲擊3名平民。這名恐怖分子遭到擊斃。」



這起襲擊發生在位於耶路撒冷和約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）之間的亞當（Adam）屯墾區。以色列媒體報導，歹徒被亞當居民擊斃。巴勒斯坦官員未立即對此回應。



伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）長期控制巴勒斯坦加薩走廊（Gaza Strip）。對於此樁攻擊事件，哈瑪斯發言人巴荷姆（Fawzi Barhoum）稱讚這是「為回應以色列以骯髒、日復一日的佔領行動對付我方人民而做出的英勇行為」。



過去幾個月以來，以巴緊張情勢升高。加薩走廊邊境每週都有示威活動，目前為止至少有140名巴勒斯坦人命喪以色列槍砲下。以色列認為巴勒斯坦只是以抗議為藉口，實則發動跨境攻擊。哈瑪斯否認這項指控。



巴勒斯坦武裝分子最近幾週從加薩向以色列發射數百枚火箭，並對以軍開火，造成一名軍人喪生。以色列發動致命的空襲與戰車攻擊，以示報復。



以巴和平會談2014年破局，美國政府力促重啟談判，但目前為止幾乎沒有取得進展的跡象。（實習編譯：李宛諭/核稿：盧映孜）1070727