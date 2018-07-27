（中央社記者范正祥台北27日電）學生研習活動「2018第一屆模擬立法院」今天起一連三天在立法院舉辦，110位高中、大學生模擬立院議事流程，體驗實際運作方式。與會學者期勉青年養成獨立思考及批判能力。



「模擬立法院」是由高中、大學生自主發起，強調無關政黨和團體，今年是第一屆，學生們本著勇於嘗試的精神，主動接洽立法院，並爭取跨黨派立委協辦，贊助單位包含民主進步黨青年部、中國國民黨青年部、親民黨團、時代力量黨團等。



籌辦團隊表示，這項活動是為了讓學生能夠對於「政治」與「政策」有更深入了解，幫助青年體驗國會實際運作和政黨協商，探討民主和政黨政治的內涵與效果。



活動課程設計上，報名參加的110位學生模擬擔任「立法委員」，透過質詢、委員會審查、黨團協商以及二三讀，實際體驗並操演整個立法院議事流程。由工作人員組成的學術團隊扮演「行政院各部會首長」角色，在委員會接受質詢，共同探討所預設兩項法案「電子支付機構管理條例」與「空氣污染防制法」。



「模擬立法院」邀請國民黨立委林麗蟬、陳學聖，以及民進黨立委余宛如、尤美女事先錄影談話分享經驗，鼓勵學員站在不同角度思考議題，為國家社會發聲。



此外，今天開幕式邀請台大哲學系兼任教授林火旺以「獨立思考」為題發表演講，期勉青年養成獨立思考及批判能力，他強調，政治要好，人民要有獨立思考能力。(編輯：陳永昌)1070727