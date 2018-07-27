▲國際貨源嚴重短缺，疾管署限縮國內人用狂犬病疫苗適用對象、區域及接種劑次。（照/疾管署提供）

匯流新聞網記者陳鈞凱/台北報導

國際人用狂犬病疫苗大缺貨，一路看缺到2020年前都無法穏定供應，由於台灣下半年搶到的訂單加庫存僅剩6800劑在手，預計年底就會不夠打，疾管署今（27）日宣布限打令，緊縮可以施打人用狂犬病疫苗的資格對象及劑量，只有符合在9縣市被4動物咬傷者可用健保疫苗，至於遭流浪犬貓咬傷者暫不給予疫苗。

國內人用狂犬病疫苗目前採健保給付，必須符合疾管署疑似狂犬病或麗沙病毒暴露後處置接種對象者，才可以接種，屬於政府管制下的疫苗。

疾管署副署長莊人祥表示，近期因為藥廠生產線問題，國際人用狂犬病疫苗貨源供應嚴重短缺，預估至2020年前供應恐都無法穏定，不得不採取限縮的做法，以確保國內暴露狂犬病毒及麗沙病毒的高風險民眾能獲得完整疫苗接種，維護健康安全。

莊人祥說，台灣一年健保要打掉約1.6萬至1.7萬劑人用狂犬病疫苗，今年迄今已打掉8000劑，目前剩下庫存約4800劑，加上廠商將供貨的2000劑，撐過今年應該沒有問題。

疾管署決議限縮狂犬病暴露後疫苗適用對象條件、區域範圍及接種劑次等規範，不但跟進世界衛生組織（WHO）今年4月才公布的狂犬病專家諮詢指引，由原先打5劑改為打4劑，另前往狂犬病高風險國家旅遊等暴露前預防接種暫不提供接種，並限制暴露縣市及動物。

莊人祥說，暴露動物僅限「鼬獾」、「白鼻心」、「錢鼠（限台東市）」及「蝙蝠」，暴露地點則以發生動物疫情的屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、台中市、南投縣、台東縣及花蓮縣等9縣巿為限；另因農委會7月25日公布1例於新北市新店區發現蝙蝠感染新型麗沙病毒，增加新北市僅限蝙蝠暴露者，後續如有新增狂犬病毒或麗沙病毒陽性動物的縣巿也會因應調整。

至於遭流浪犬貓咬傷者，莊人祥說，將比照家犬貓咬傷者，暫不給予疫苗，除非咬人犬貓在10日內經動檢機關觀測出現疑似狂犬病症狀，才會給予疫苗，他也強調，國內歷年來流浪犬貓的狂犬病病毒檢出率皆為0，調整不致影響防疫。

莊人祥說，明年訂單狀況目前同樣不明，但疾管署會適時調整適用對象。

疾管署再次提醒，民眾勿接觸及捕捉野生動物，每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫，由專業醫師評估，接受適當醫療處置。

照片來源：疾管署提供

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