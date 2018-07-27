匯流新聞網記者李盛雯、胡照鑫／台北報導

民進黨今(27)日召開「改革挺台灣2018候選人授旗誓師大會啟動記者會」，秘書長洪耀福與選對會共同召集人陳明文把「改革」小旗幟貼上本周末即將舉辦的新竹縣、嘉義縣、嘉義市及雲林縣地圖，象徵授旗誓師大會正式啟動。

民進黨啟動第一波輔選列車，洪耀福表示，28日開始將到每個縣市授旗、講述改革的具體作為，把理念傳達給支持者，這就是今年選戰最重要的起手式。「改革挺台灣、改革挺下一代」授旗誓師大會，就是要向民眾報告執政兩年多來的成果。

陳明文表示，誓師授旗大會以新竹縣為出發點，蔡英文總統將以黨主席身份授旗，象徵民進黨的輔選列車正式啟動。儀式並非只有授旗給各縣市長，更包括鄉鎮市長及縣市議員，民進黨目前共提出20位縣市長候選人，希望人民支持這些人才，讓推出的公職人員能順利當選。

發言人吳思瑤表示，授旗誓師大會是全代會後民進黨第一波全台造勢活動，蔡英文主席將到全台各縣市授旗、推薦候選人，凝聚全黨共識，點燃基層的熱情，激勵基層一起打好、打贏年底選戰。

民進黨「改革挺台灣」2018候選人授旗誓師大會場次為7/28(六)新竹縣；7/29(日)嘉義縣、嘉義市、雲林縣；8/3(五)台北市；8/4(六)宜蘭縣、新北市；8/5(日)台南市、高雄市；8/11(六)南投縣、彰化縣、台中市；8/25(六)澎湖縣；8/26(日)台東縣、花蓮縣。基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、屏東縣場次將陸續規劃。

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新聞照來源：民進黨提供

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