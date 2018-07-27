（優活健康網新聞部／綜合報導）許多民眾一聽到「腸癌」就害怕，根據國外研究機構調查，每天適當攝取全穀類食物，可降低罹患結直腸癌風險，是真的嗎？對此，衛生福利部食品藥物管理署特別邀請臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅說明。

全穀雜糧類含有許多抗癌化合物 纖維質、維生素E、硒、木酚素

美國癌症研究所近期研究指出，每天攝取4份（約80公克乾重）的全穀雜糧類，可降低17％罹患結直腸癌風險。臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，全穀雜糧類食物含有許多抗癌化合物，如纖維質、維生素E、硒、木酚素等。全穀雜糧類含有豐富的膳食纖維及抗性澱粉，可稀釋潛在的致癌物質、延緩血糖上升、促進益生菌生長、且有助於體重控制等。

全穀雜糧類含硒、多酚類及蛋白酶等，硒及多酚類具抗氧化及抗癌作用，而蛋白酶則有抑製癌細胞擴散的作用。若要預防癌症，建議每天攝取的全榖雜糧類，至少要吃一半以上的主食量，如每天應有1至1.5碗以上的全穀雜糧飯。建議早餐應攝取全榖類麵包或燕麥粥，午晚餐至少有一餐的主食來自糙米、糙薏仁等全穀類食物。

健康體重、飲食、運動、避菸酒 防結直腸癌

蘇秀悅主任說明，防治結直腸癌方面，早期發現及早期治療是重要法則，在零期及第一期結直腸癌治療的效果，5年存活率可達8成5，10年存活率可達6成以上。根據美國癌症協會，以下預防結直腸癌的6點建議：

1）達到並維持健康體重／

研究發現體重過重、肥胖者會增加結直腸癌發生及死亡率。身體質量指數（BMI）應盡量維持在18.5至24的理想體重範圍。

2）規律的運動／

研究發現有運動習慣的病友，發生率及死亡率較低。運動能提升生活品質、身體功能，建議每週有150分鐘中強度運動或75分鐘以上高強度運動。

3）健康飲食型態／

預防結直腸癌及病友應多攝取蔬菜、水果、全穀類、家禽及魚類等，少吃精緻醣類、油脂、紅肉及加工食品等。多攝取富含ω-3脂肪酸的魚類，這些魚類也是維生素D豐富的來源，可預防結直腸癌和其他惡性腫瘤發生。

4）膳食補充劑／

迄今為止，沒有研究顯示補充膳食補充劑可明顯降低結直腸癌進展或復發的風險。研究發現，鈣補充劑可以降低曾患息肉的人發生結直腸癌的風險。

5）酒精攝取／

攝取酒精會增加罹患結直腸癌的風險。美國癌症協會建議適量飲酒，男性不超過2酒精當量，女性不超過1酒精當量（1酒精當量=啤酒330cc=紅酒120cc =威士忌40cc），降低可能罹患癌症的風險。

6）戒菸／

吸菸得到結腸直腸癌機率高於沒有吸菸者。

食藥署提醒民眾，如有身體不適，應尋求專業醫師協助診斷、釐清原因，切勿諱疾忌醫，影響治療黃金時間。

（資料來源：藥物食品安全週報第661期資料）

資料來源：http://www.uho.com.tw/hotnews.asp