新科MVP難忘西決搶七！ 下賽季還要跟勇士干北京新浪網 (2018-07-27 12:32)
哈登把輸給勇士當成最大動力
日期:7月27日，據雅虎體育報導，上賽季常規賽MVP詹姆斯-哈登在接受採訪時表示，自從西部決賽之後，火箭隊在西決第6場和第7場的失利每天都會出現在他的腦海里。
上賽季西部決賽，火箭一度3-2領先勇士，但是由於保羅的受傷缺陣，火箭連輸2場，遺憾地無緣總決賽。
「每天都會出現在我的腦海里，西決第6場和第7場，那是我每天的動力。」哈登在今天接受採訪時說道。
今年夏天，火箭隊的陣容發生了不小的變化，特別是失去了阿里扎和巴莫特兩大側翼，而勇士隊的實力看起來變得更強了。
在外界看來，火箭隊在下賽季的壓力會更大，特別是對MVP哈登來說，但是他自己並沒有感受到額外的壓力。
「只有當你沒有做好準備的時候才會感覺到壓力。當你準備好的時候，那就沒有壓力。你只需要在場上執行好戰術，做自己該做的工作。」哈登承認上賽季的結局讓他感覺很「受傷」，但是他補充道：「這是籃球的一部分。你必須在休賽期重新回到球館，並努力訓練，從而在新賽季讓自己再次處於那個位置。」
「西部已經很強了，我們都知道勇士隊的實力。很顯然，德馬庫斯-考辛斯非常有天賦，但他們依然是勇士隊，他們在過去四年裡奪得三個總冠軍。但是我們也在那裡。很顯然，上賽季已經證明了我們的實力。下賽季，我們依然會在那裡。」哈登繼續說道。
（羅森）
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