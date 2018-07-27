當地時間7月26日，2018絲綢之路拉力賽迎來第6個比賽日，本賽段從伏爾加格勒到利佩茨克，全長766.78公里，是本屆拉力賽最長的賽段，也是對於比賽結果非常關鍵的一個賽段。今日賽段穿過布祖盧克河，引擎的轟鳴吸引了不少當地車迷前來觀看。車手們在緊張比賽同時，也能近距離感受到車迷的熱情歡呼。

汽車組：阿提亞再下一城，阿拉吉穩中求勝

本屆比賽的第六個賽段冠軍屬於阿提亞，被四驅系統故障連續困擾了三天之後，阿提亞終於迎來了一個順利的賽段，駕駛重新修復的豐田海拉克斯，卡達人今天一路飛馳超過了阿拉吉和塞拉多利，並最終以3小時27分29秒創造了本賽段的最好成績。羅馬本賽段第二，落後阿提亞7分鐘。阿拉吉本賽段雖然落後15分鐘僅排名第三，但這位MINI車手憑藉穩定的表現繼續佔據總成績榜首位置，在昨天抵達伏爾加格勒營地之後，阿拉吉就表示：「我會採用穩妥戰術，不會冒險，直到終點莫斯科。」目前他領先回到第二位的阿提亞1小時11分，比賽還剩下最後一個賽段，阿拉吉距離他的第一個絲綢之路拉力賽冠軍僅有咫尺之遙。

卡車組：卡爾基諾夫代替索特尼科夫領跑總成績

卡車組今天終於在利佩茨克迎來了新的領跑者，前五個賽段一直佔據總成績榜首的索特尼科夫在本賽段245公里處遭遇了嚴重的驅動軸故障，截至發稿還未完成本賽段，衛冕冠軍已經基本告別了2018絲綢之路拉力賽的冠軍獎杯。他的領先位置被隊友卡爾基諾夫代替，309號卡瑪茲卡車今天再奪賽段冠軍，並以17分鐘的優勢領先馬迪夫領跑卡車組，施巴洛夫、魯普利亞諾夫和尼古拉耶夫緊隨其後。比賽還剩下最後一個賽段的爭奪，卡瑪茲雖然損失一員大將，但是仍然佔據著總成績前五的位置。荷蘭名將范登布雷克、日野車手菅原照仁和俄羅斯車手勒維特斯基分別排在第六、七、八位。

中國元素

中汽摩聯車隊兩位車手均順利完賽。其中訾雲剛本賽段以5小時16分20秒排名第十，鹿丙龍排在第十五名。第六賽段過後，兩名中國車手包攬了T2組的前兩名。代表俄中友誼的兩位中國車手已經做好準備，再度登上紅場收車台。

[卡瑪茲的「新生代」]

在2018絲綢之路拉力賽的發車台上經過了六台卡瑪茲卡車，他們都是奪冠熱門，但是如果你仔細觀察，就會發現這些大塊頭其實並不完全一樣。索特尼科夫、馬迪夫和卡爾基諾夫所駕駛的是現在卡馬河畔切爾尼工廠所生產的現代版本車型。尼古拉耶夫駕駛的則是改裝版的Kapotnik車型，啞光黑色車身加上突出的引擎蓋，裝載自動變速箱。魯普利亞諾夫駕駛的311號卡車與其他卡瑪茲的設計不同，他以俄羅斯天然氣公司和VTB的顏色塗裝，使用最新的柴油（70%）和天然氣（30%）混合動力驅動，這一混合動力卡瑪茲車型已經已經成功發展了數年，上個月剛剛在哈薩克拿下了首個冠軍。駕駛這輛卡瑪茲新生代的車手同時也是俄羅斯天然氣公司董事會主席的新聞官。

[明日賽段]伏爾加格勒-利佩茨克

賽段全長 766.78km

特殊賽段317.15km

土路90% 沙地10%

穿越歐洲最北方的沙漠！

第六個特殊賽段以曲折的草原和沙地路段開始，排名很可能會發生變化：導航十分複雜但也很有意思，領航員們必須全神貫注，車手們也將感受到駕駛的樂趣。高速路段的中段將經過歐洲最靠北方的沙漠地帶——唐艾爾切達沙漠。這一賽段會讓賽員們印象深刻，他們會穿過農田和樹林，涉水穿過布祖盧克河，一路沿沙地賽段到達利佩茨克營地。

[賽事合作夥伴]

俄羅斯石油天然氣公司是一家全球能源企業，其主要目標是可靠、高效、均衡地為顧客提供天然氣及其他能源和產品，俄羅斯石油天然氣公司自2009年起就是絲綢之路拉力賽的主要合作夥伴。

越野e族是中國頂級的汽車資訊類網站和社區，擁有超過千萬的會員，影響著超過一億的人口，2017年越野e族成為絲綢之路拉力賽的官方合作夥伴，隨著拉力賽在中國影響力的增加，雙方的合作也更加緊密。

豐田汽車連續第三年成為絲綢之路拉力賽合作夥伴。豐田全地形車憑藉其獨特的設計和性能在俄羅斯、哈薩克和中國的各種極端地形下的多次勘路和比賽中都展現了卓越的耐力，作為技術和工藝的傑出代表，豐田汽車自2016年起就為絲綢之路拉力賽提供車輛，伴隨著拉力賽一路成長。

（阿爾法）