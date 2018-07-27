當主裁吹罰上港在禁區前沿對比埃拉犯規，場邊的佩雷拉顯得相當激動，在此之前，比賽幾乎所有的一切，都在他的計劃中，偏偏最後時刻本隊送給對手一個自由球，讓包括他在內的許多人感到不安。最不願看到的一幕還是發生了，比埃拉一蹴而就，成功將比賽拖入加時，更重要的是，此時的上港已經用完三個換人名額，並且鑒於前半場的瘋狂逼搶后，體能也不再佔優。

差一點，佩雷拉的計劃就成功了；差一點，施密特就要為自己的保守付出代價。然而，在最終的結果面前，兩個人的命運就換成了互換。

不是不想攻，是搶不動了

佩雷拉的確看重防守，但這場比賽，他確實沒有想過在下半場要求全隊提前退守。相反，他的目標是儘快取得第三粒進球，這樣球隊才算真正安全。「我要求球員們在下半場努力去打入第三球，因為這對我們來說很重要，對國安而言，他們當時等於落後我們一球，所以一定會選擇冒險進攻，其實我們有過反擊打入第三球的機會，可是最終沒有打進，這也是足球的一部分。」佩雷拉說。

看過比賽的人都清楚，上港在上下半場的區別，而這一切源自體能。儘管很多人都說，上周末沒有比賽的上港，理應要比對手體能儲備更好，然而，從這場比賽大部分時間來看，上港在衝刺和逼搶方面的消耗，絲毫不比對手小，相較上港，國安的進攻更靠近中路，而上港則需要儘可能利用兩個邊路空當，在經過上半場的大範圍高位逼搶並取得不錯的效果后，上港在下半場在比分領先的情況下，球員們慣性使然一般開始收縮，一方面是希望藉此留出空當尋求反擊機會，另一方面主要也是因為，體能上無法保證和上半場相同質量的逼搶，從而就地展開進攻。

體能的消耗甚至枯竭，在最後時刻以及加時賽表現得越發明顯，當朴成、張稀哲以及比埃拉等人不斷利用傳球和跑位牽扯空當時，上港更多時候只能進行跟防，如果不是換人名額已經用完，早已無法堅持的賀慣或許已經下場，而在前場，唯一還有衝刺能力的，僅剩武磊和呂文君，後者還要兼顧保護防線。這種情況下，上港即便還想攻，也沒了力氣。

年輕無罪，是實力使然

再來回憶一下，在國安獲得那次定位球前發生的一切。先是皮球沿著禁區線邊緣滾向上港大門一邊，俞豪擋住了對手一名中衛，顏駿凌已經跑了過來，後者將球傳給邊線處離自己不遠的呂文君，後者隨即將球交給中路的小將孫峻崗，幾乎就在同一時間，國安兩名球員提前啟動進行上搶，打了小孫一個措手不及，再要將球交給身後的蔡慧康已經來不及，眼看比埃拉帶球突向禁區，賀慣上前封堵，國安外援巧妙利用身體接觸博得犯規。

對上港而言，這本不該是屬於國安的球權，當然，站在「事後諸葛亮」的角度，可以有許多解讀：比如顏駿凌可以直接將球抱起然後一腳開出，又比如呂文君也可以不用就近尋找隊友直接大腳，又或者孫峻崗在行將接球的第一時間，可以有意識地用身體護球製造對手上搶犯規……然而足球沒有如果，又或者如果比埃拉這一球沒有罰進，所有這一系列選擇就都不存在問題。

賽后，有人問起佩雷拉是否是因為U23球員的登場致使丟球，主帥予以否認：「我不同意最後是年輕球員的失誤，如果你回看比賽畫面，我認為這並不是他的錯，這是我的觀點。我們一直在努力提高球隊年輕隊員的水平，我們贏是一支球隊一起贏，輸也是一支球隊一起輸。其實我們今天表現出的水準配得上晉級，但最後時刻失誤導致這種情況不可能發生了，但我們是一個團隊，我會去承擔比賽的結果。」

教練否認了是年輕球員的問題，但承認了失誤，而類似的一幕，其實也出現在上個賽季的個別關鍵場次中，所有這些背後，或許還是綜合實力使然。佩雷拉要求球員們儘可能把球控在腳下，然而在比賽最後時刻，更出色的完成這一點的，是擁有朴成、張稀哲、比埃拉、奧古斯托等中外結合的國安，反倒是上港，在撤下艾哈邁多夫和於海后，中場能夠形成有效傳遞和組織的場面並不多，年輕可以通過比賽去提升經驗，而實力往往體現在關鍵比賽中的關鍵時刻。

本報記者 劉聞超