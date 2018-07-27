日期:7月27日，江蘇蘇寧足球俱樂部發佈了中超第14輪江蘇蘇寧易購隊主場對陣山東魯能泰山隊的官方海報。7月28日晚7點35，江蘇蘇寧易購隊將在連續兩個客場后回歸南京奧體中心，迎來對手的挑戰。

在最近的密集賽程中，蘇寧易購隊經受了極大的考驗，尤其是在上一場的足協杯比賽中，由於裁判的爭議判罰，遺憾的止步八強。但是，對於球隊而言，挫折會使大家變得更加強大，蘇寧易購隊也展現了加強自己的決心和態度，在返回南京后直接從機場開赴訓練場，備戰同山東魯能的比賽。

本輪中超比賽，江蘇蘇寧也選用了鄭板橋《竹石》中「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」的詩句作為海報主題，象徵蘇寧易購隊的「不屈之獅」屹立風浪之中，希望球隊無論外界環境多麼惡劣，都能堅守自我，用堅韌頑強、正直不屈的傲骨，迎擊挫折與挑戰，戰勝外界也戰勝自我，實現成績的突破。

（曲小尤）