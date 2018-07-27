美國有線電視新聞網(CNN)26日報導，美國總統川普的前私人律師柯恩(Michael Cohen)透露，對於2016年在川普大樓(Trump Tower)的秘會，川普事先知情。

在這次會議中，俄羅斯官員向川普競選團隊提供不利於民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)的傷害性資料。

CNN引述熟悉此事、不具名的消息人士報導，柯恩願意向通俄門的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)陳述此事。

川普過去曾否認事先知道川普大樓的這次會面，也否認競選團隊和俄羅斯有任何勾結；而俄羅斯也否認干預美國2016年大選。

對於CNN的報導，川普的律師朱利安尼(Rudy Giuliani)回應：「他(柯恩)不可信。」曾任紐約市長的朱利安尼說：「如果他們信賴他…他們的任何官司都會毀了。」朱利安尼指的是穆勒的調查。

柯恩目前尚未回應CNN的報導。柯恩的律師戴維斯(Lanny Davis)則拒絕評論。穆勒的發言人卡爾(Peter Carr)、曼哈頓檢察官辦公室，也都拒絕回應。

柯恩目前官司纏身。紐約聯邦檢察官正調查他的金融和稅務詐欺，以及可能違反選舉法，因為他在美國2016年大選期間、支付13萬美元給聲稱與川普曾有一夜情的豔星「暴風女丹尼爾斯」(Stormy Daniels)，要求她就此事封口。

柯恩目前並未被起訴，而川普也一再否認和丹尼爾斯有任何接觸。