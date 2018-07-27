「台灣食育協會」今天(27日)宣示啟動「消除飢餓計畫」，號召吳寶春、童子賢、張大春、蘇打綠、高餐大院長楊昭景、五星飯店教父級經理人蘇國垚等多位「食育大使」共同接力參與，希望分享食物再次利用的理念，達到消除飢餓目標。



「台灣食育協會」秉持「吃在地、趁當季、愛土地、不浪費、親手做、樂分享」的理念，繼去年一月宣示啟動食育元年後，就透過舉辦各類活動，推動從產地到餐桌，從個人到社會、環境各個面向的食育目標。

今年協會則以「消除飢餓」為主軸，串鏈更多資源參與，包括食育大使吳寶春師傅贊助麵包給「南機場食物銀行」和「共享冰箱」，已經持續一年多，吳寶春創立的「陳無嫌教育基金會」也邀請「南機場食物銀行」長期支持的弱勢學童與南部清寒學童共同參加恆春食育體驗營，希望台灣孩子能夠認識在地食材、珍惜食物。吳寶春：『(原音)這次也有讓他們去南部參與比如豆花是怎麼來的？紅龜粿怎麼來的？這些菜這麼來的？也讓他們參與到說其實這些都是農民辛苦重來的，未來我們如何這些剩食充分利用，不要浪費這樣子。』

這項計畫也獲得和碩科技董事長童子賢支持，他尤其對於「南機場食物銀行」創辦人方荷生20以年來透過剩食再利用，協助南機場當地弱勢里民的做法更是大加讚賞，允諾將拍攝紀錄片，響應推廣這樣的理念。

方荷生表示，他很感謝有越來越多資源和朋友的支持，也認為「南機場食物銀行」的模式確實可以提供台灣很多地方參考。方荷生：『(原音)台灣太幸福了，我們如果再惜福一點，我們能夠再惜福一點，不管麵包、不管下架的青菜，這些東西可不可以再次利用，充分利用，透過南機場的模式，我們可以複製出去。』

「台灣食育協會」表示，協會正在串連台北市300多家麵包業者捐贈當天賣不完的麵包給弱勢團體，接下來也會在南機場展開「五星主廚剩食料理」活動，邀請五星名廚用廚藝替弱勢老小服務，既能幫助社區廚師變化口味；也是對社會大眾示範剩食不浪費、讓剩食華麗變身成為美食佳餚的最佳平台。