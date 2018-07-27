(健康醫療網／記者林怡亭報導)

為了提供醫師和病患更完善且即時的醫療照護，新光醫院引進行動超音波儀，不僅取代常規耗時的超音波排程檢查，還能提供患者及時醫療診斷；新光醫院急診科主任張志華指出，尤其對於真正危急的病人，診斷和治療是分秒必爭，透過行動超音波儀，可在不需移動患者情況下，與相關專科醫師線上會診，讓患者獲得完善的醫療照護。

急診醫療服務居高不下 醫療資源恐遭濫用

根據健保署統計，國內急診醫療服務高達1233萬人次，急診室人滿為患早習以為常，不僅得擔憂醫療資源遭到濫用，患者也得耗費時間等待檢查和治療，就怕因此耽擱病情；張志華主任表示，診斷上除了觸診和聽診外，透過超音波能幫助掌握患者的心、肝、膽等臟器狀態，因此有了行動超音波儀協助，就能幫助醫師即時且精準的為患者進行診療。

經行動超音波檢測 順利救一命

臨床上，一名40多歲男性，長期洗腎，某次因胸悶、呼吸急速送急診，到院時已呈現休克，初步研判可能是心肌梗塞、肺水腫、酸血症等病症，急救過程，就透過行動超音波儀，確診微心包膜填充合併休克現象，當下就接受心包膜穿刺術，後續到加護病房持續搶救，目前預後狀況良好。

行動超音波儀 成急診醫師第二雙眼

行動超音波儀不僅能直接連接手機或平板，立即觀看影像清晰的檢測結果，醫護人員也可遠距傳送超音波影像以及即時連線，與相關專科醫師同時線上會診討論醫療計畫；張志華主任表示，即使醫師在急診、門診等不同環境，都可隨時透過行動超音波儀溝通診斷，並支援居家護理訪視服務，儼然已成為急診醫師的第二雙眼睛。





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