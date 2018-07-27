教育部青年發展署推動青年從事海外長期志工計畫，今年第三階段申請作業將在下週二(31日)截止。青年署表示，在上一階段提案申請的青年，目前已陸續到泰國等地服務，青年署呼籲更多18到35歲的青年能踴躍報名，透過非營利組織或大專校院向青年署提案，到海外進行3個月以上的志願服務，補助金額最高可達新台幣18萬元。



青年署推動青年從事海外長期志工計畫，今年到目前共收到6位青年提案，而且全數獲得審查通過。青年署科長戴麟藹表示，現在正在泰北邊境服務的青年林思瑜，畢業於台灣大學社工系，她在大學階段，就曾到印度孟買做過海外志工；今年因應這項計畫，讓她決定卸下原本的社工職務，參與「台灣全球在地行動公益協會」的泰緬邊境計畫，協助推動緬甸移工與泰國山區等部落社區發展，同時幫助在地合作夥伴「泰國達府兒童協助基金會」(Tak Border Child Assistance Foundation)，進行官網及臉書粉絲專頁的優化工作，並扮演兩個組織間的溝通橋梁。

戴麟藹說，林思瑜也把在當地的所見所聞，透過影像和文章，放在「台灣全球在地行動公益協會」的臉書粉絲專頁。戴麟藹：『(原音)她也會到泰緬邊界去做一些兒童學校跟家庭的訪視，那可能就是她在這邊蒐集一些第一手的資料，那也可以回饋給台灣全球在地行動公益協會的辦公室，可能作為後續的服務規劃等等之類的。』

這項計畫今年最後一階段的申請作業，即將在7月31日截止，戴麟藹呼籲有意願參與的青年，趕緊透過非營利組織或大專校院提案申請。戴麟藹：『(原音)我們也會看他計畫的可行性，包含如何執行，他有沒有顧慮到安全性的問題，也會看一下這個計畫後續的延續性跟影響性。』

在這個階段通過申請的青年，必須在今年9月到11月前往海外服務3個月，青年署將給予機票及食宿經費補助，額度最高可達新台幣18萬元。