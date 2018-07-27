國內男性罹患攝護腺癌逐年攀升，卻誤以為致命率低，加上術後易產生尿失禁、性障礙等後遺症，導致延誤就醫者眾，讓死亡率大幅增加；彰基醫院引進「機械手臂」新技術，可保留「雷氏空間」大幅降低後遺症，成為患者新福音。



（李河錫報導）



根據醫學統計，攝護腺癌好發在五十歲以上的男性，更高佔國內男性罹患「癌病變」的第五名，因延誤就醫者眾，不僅會影響生活品質，更可能因攝護腺癌惡化，導致死亡率也大幅攀升；彰基醫院泌尿外科主任王百孚醫師表示，一般男性因深怕接受「攝護腺」傳統手術治療後，容易產生長期尿失禁、性功能障礙等後遺症，加上誤以為「攝護腺癌」致命率低，通常不願接受積極性的手術治療，而延誤病情；王百孚主任強調，以往因為攝護腺癌發展慢，才會降低死亡，但因國人平均壽命延長，加上環境因子，使得近三年來臨床診斷出「攝護腺癌」病例，每年平均約增加兩百例，致命率更攀升到癌病變死因的第六位，呼籲國人還是要透過早期發現、早期接受治療，以確保健康。



王百孚主任表示，一般可簡易透過抽血檢測「PSA(攝護腺特異性抗原)值」，來做初步判斷，後續則需切片，加上骨骼掃描、磁振造影或電腦斷層掃描以進行癌症分期，再透過達文西手臂進行精密手術，因保留「雷氏空間」，讓手術更安全、療效也更佳，可大幅降低後遺症和死亡率。



（攝影：李河錫）



