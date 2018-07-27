美國一個高中生穿一件鼓吹建造墨西哥邊界圍牆的T恤到校，老師擔心會造成其他同學不舒服，要求他用外套遮住，他拒絕從命，被老師強迫退席，他以學校侵害他言論自由，告上法院，校方決定息事寧人，除了道歉之外，還同意支付兩萬五千美元的官司費。



那所位在奧勒崗的高中，有三分之一的學生，是拉美裔，非法移民的相關議題，在校園內相當敏感，五月間，一個學生穿了印有建造墨西哥圍牆的T恤到校，當天有政治辯論課，學生說，他是刻意用衣著，來表達自己的政治立場，就是支持川普，建造圍牆，防堵墨西哥邊界偷渡，老師擔心這可能引發同學間的對立，他則堅持這是他的言論自由，不願退讓，爭議最後鬧上法庭。



類似糾紛，在美國不是特例，美國近來發生多起學校被告侵害言論自由的案例，提告的有自由派、也有保守派，它透露出，川普執政之後，美國社會對立與撕裂愈來愈嚴重。



