（中央社記者劉麗榮、王承中台北27日電）前總統馬英九今天成立「馬英九文教基金會」，他說，這個基金會是超越選舉，主要任務是為國家方向重新定位，讓台灣重返正道，讓年輕人可以根留台灣，不需要離鄉背井。



馬英九基金會上午在台北國賓飯店舉行成立茶會，前行政院長郝柏村、前副總統蕭萬長、前行政院長劉兆玄、陳(沖)、江宜樺、毛治國、張善政等馬政府歷任閣揆，國民黨歷任主席連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱和現任主席吳敦義也都出席。遠東集團董事長徐旭東、馬英九的大姊馬以南也到場。



此外，新黨主席郁慕明，國民黨籍立委曾銘宗、孔文吉、王育敏、柯志恩、陳宜民、盧秀燕、吳志揚和林為洲都到場祝賀。國民黨縣市長參選人丁守中、謝立功、蘇清泉、盧秀燕、陳學聖等人也出席。



劉放吾將軍之子劉偉民，也是基金會創始捐助人，他代表董事致詞時說，今天現場盛況已經無法用冠蓋雲集來形容，尤其前行政院長郝柏村和退役上將許歷農兩位軍界大老出席，讓他心情久久沒有辦法平靜。



馬英九致詞時表示，感謝大家撥冗前來，在馬英九文教基金會成立的今天，共聚一堂，各位的盛情，他將永誌不忘。



馬英九說，有人一定會問，這個時候成立基金會，是否跟選舉有關，他說，這個基金會是超越選舉的，主要任務是為國家找出正確的方向，尤其是為年輕人提供願景。



馬英九分享卸任兩年多來，走訪台灣各地的觀察，與近距離接觸民眾的感受。他到高雄六合夜市，短短200公尺走了快3小時，當地攤商不斷訴苦陸客大幅減少；花蓮旅館老闆握著他的手說，「總統，你8年任內我的生意很好，但這兩年觀光客少了很多，損失慘重」；高雄的鳳梨伯林益因鳳梨價跌，今年損失可能上千萬。



兩年來何以有這麼大的改變，馬英九說，因為國家的方向偏了，過去他執政時所採取前瞻務實的政策，如今被改變，各種後遺症也隨之而來。現在有越來越多優秀年輕人，高中畢業後，選擇「漂向北方」，到中國大陸接受高等教育。



馬英九說，還有「電夠不夠用」、仰賴大量石化燃料發電所產生的「空污」等議題，及「不當黨產處理條例」已經引發嚴重違憲的爭議。他真的不願看到台灣年輕的民主與法治，會因為當局推動違背無罪推定、不溯及既往、不個案立法等法治國原則的法律與機構，而被毀於一旦。



馬英九說，回顧過去8年的執政，犯過一些錯誤，卸任後他深自檢討，雖然選擇的方向正確，但規劃與實際執行時，不免出現落差，讓民眾產生反感，「每次想到這裡，我還是覺得很愧疚」，成立基金會，就是要匯聚各方智慧與能量，架設一個政策平台，讓所有理念相近的人，對重要議題有一個研討與發聲的管道。



他指出，中華民國過去一直在穩中求進，但當前掌舵的執政者偏離了平靜的航道，進入充滿風暴與暗礁的危險水域，希望能為國家方向重新定位，讓台灣重返正道。



馬英九說，年輕人，是國家未來的希望，基金會將更重視年輕人所關心的就業、低薪、居住正義、發展前景等各項議題，要創造願景，讓年輕人根留台灣，不需要離鄉背井。「如果執政者已經無法解決問題、讓台灣走出困境，就讓我們這些對台灣有危機感，還有理想、認同與熱情的人來為台灣貢獻一份心力」，這也是基金會成立的目的。



馬英九表示，台灣正面臨艱鉅的挑戰，「我們所堅持的正道，也不免招致各種打壓」，但他深信，只要能把握正確的方向，就能找出解決問題的關鍵，並以鄭板橋的「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」勉勵大家一起打拚，為下一代打造更幸福的未來，也期盼大家一起加入行列，讓台灣再度展翅高飛，中華民國繼續向前邁進。



致詞結束後，馬英九的民間友人、台東善心菜販陳樹菊上台獻花，書法家張炳煌並致贈「有容乃大，無欲則剛」墨寶，馬英九與8位董事一起上台合影。



基金會董事除了馬英九、劉偉民外，還包括前中華開發工業銀行董事長胡定吾、前總統府副秘書長高朗、前駐美代表沈呂巡、前體委會主委戴遐齡、國民黨立委王育敏、學者廖元豪和前二二八紀念館館長廖繼斌。（編輯：林興盟）1070727