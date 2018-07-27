（中央社記者余曉涵台北27日電）勞動部勞動力發展署今天宣布，第48屆全國技能競賽暨第45屆國際技能競賽國手選拔賽將在8月6日登場，預計有47個職類788名選手參加。



勞動力發展署長黃秋桂說，全國技能競賽是國內規模最大的青年技能賽事，共有社會與個人服務類群、營建技術類群、製造工程技術類群、運輸與物流類群、資訊技術類群、藝術與時尚類群，47個職類。



黃秋桂表示，各職類前5名的選手將有機會參加國手選拔，進而代表台灣參加國際技能組織舉辦的第45屆國際技能競賽。



獲得第42屆國際技能競賽CAD機械製圖職類優勝的李承達，現場也分享他當年參加比賽訓練經驗。



李承達說，當年他是看到學長當上國手後，非常威風的樣子，讓他也嚮往可以當上國手，但很可惜的是第一次參加比賽時，表現不如預期。



李承達指出，因為還是想要當上國手，所以重新檢視自己的訓練過程，終於在比賽中摘下金牌。



雖然摘下金牌，李承達還需要通過國手選拔才能成為他嚮往的國手，但這時候卻陷入低潮期。李承達表示，他努力練習，調整自己的訓練模式，分析自己的操作方式，最後終於獲得國手身分。



「訓練時期最期待犯錯，因為可以將錯誤記下來，避免自己在比賽期間再度犯錯」李承達說，有夢想和目標就不存在辛苦，他也在享受這份辛苦。



李承達最後圓夢抱回第42屆國際技能競賽CAD機械製圖職類優勝，也讓他大學畢業前就可以開始接案工作，23歲就成立個人工作室。李承達笑說，都是因為參加比賽，才能讓他跑在同學前面。（編輯：唐聲揚）1070727