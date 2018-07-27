花蓮縣體育會極限運動委員會，7月28日星期六下午4點，將在花蓮市北濱太平洋公園內極限運動場舉辦「107年樂活盃極限運動錦標賽」，希望藉由更多的競賽經驗，培育在地選手，也吸引更多選手到花蓮旅遊（梁國榮報導）



花蓮的極限運動場位在緊鄰太平洋畔的北濱公園，堪稱全台最美的場地。花蓮市長魏嘉賢是4年前活動比賽的推手，他說這次的競賽包括直排輪、特技單車、滑板等，競賽內容精彩可期。



極限運動委員會總幹事陳彥偉說，花蓮在地推廣極限運動多年，年齡輕層也下降到幼兒階段，顯示這像體育活動廣受家長喜歡，他們也希望藉由更多舉辦比賽的經驗，能成為更大的全國性賽事。



現場還提供沙灘車搭乘體驗。比賽時間是周六下午4點鐘，暑假期間家長不防帶著孩子一起享受悠閒的午後時光。



