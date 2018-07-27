（中央社記者黃國芳嘉義縣27日電）紀錄片導演李孟哲6日在火車上突然昏倒，送醫急救，昨天宣告不治；好友在臉書PO文哀悼「再多淚水、不捨，都無法喚回你的身軀，就讓你的靈魂永遠活在我們心中」。



李孟哲7月6日晚上搭火車欲回嘉義縣大林鎮住處，在列車上因出血性腦中風昏倒，被緊急送大林慈濟醫院急救，緊急開刀後轉進加護病房；昏迷期間，全台各地好友都在他的臉書上祈禱集氣、祈求恢復健康。



不過，李孟哲昏迷至昨天上午心跳突然變慢，家屬曾向院方表示不再做積極治療，希望讓病人沒有痛苦的走，於昨天上午8時許辭世，享年53歲。



李孟哲不幸辭世，好友在臉書上PO文哀悼「孟哲老師是我至今，很難得遇到的好人之一。他非常有想法，也很有才華，且為人節儉、勤勞，為社會付出、對學生視如己出。」



李孟哲拍攝過Discovery紀錄片，在台灣是很難得紀錄片人才，也因為熱愛台灣這塊土地，他認為很多的文化需要好好保存，因此即使餓著肚子，負債也要拍攝紀錄片。



好友也留言：「再多的淚水、再多的不捨，都無法喚回你的身軀，就讓你的靈魂永遠活在我們心中，天下真的沒有不散的宴席，就讓我在此向你道別。」



李孟哲是嘉義人，台南藝術學院音像紀錄所畢業，擔任大葉大學視覺傳達系兼任講師，長期投入環保、人權、文化等相關議題，也多次舉辦影音講座。



他拍的紀錄片多次獲獎，包括1994年「青松小俠的婚姻廣場」得到第七屆台北電影獎非商業映演類首獎，2000年「流離島影系列－南之島之男之島」台灣國際紀錄片雙年展放映，2001年入圍金馬獎最佳紀錄片等。2014年曾獲台灣團結聯盟提名參選嘉義市西區議員。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070727