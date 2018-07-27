行政院昨天宣布托育準公共化政策將從今年八月上路，針對二到五歲幼兒推出擴展平價教保、建置准公共托育和發放育兒津貼三方面，教育部表示中央今年增24億預算，只要地方政府達成日前教育部公布的增設公立和非營利幼兒園班級數目標，就可獲得中央補助，不會有中央請客、地方買單的現象。（戎華儀報導）



教育部日前宣布擴大幼兒公共化計畫，目標在民國111年，公立幼兒園和非營利幼兒園要增設2247班，各地方政府有不同數額的達成目標。教育部國民及學前教育署副署長許麗娟指出，若部分地方政府本來就有2-4歲的托育補助，只要達成增設班級數目標，地方政府保留原有預算的一半即可，其餘均由政府補助。



許麗娟：『部分縣市政府他本來就有在做2-4（歲）的一些措施，那我們整體的作為就是說，他只要留下他原來預算的一半，至於他原來所...就是為了做這些新的事情所增加的部分，只要他的公共化達成我們的目標值，其他的錢是可以獲得中央百分百的補助。』



教育部粗估，托育準公共化政策對2-4歲的各項措施，今年總計會增加中央24億的預算，明年全國包含六都同步實施後，總經費約231.25億元。



（圖：截自教育部國民及學前教育署網頁）



