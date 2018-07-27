巴西中間派宣布支持奧克明競選總統中央社 (2018-07-27 12:24)
（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西10月舉行總統選舉，由民主黨、進步黨、巴西共和黨、共和黨和團結黨組成的所謂「中間派」，今天正式支持巴西民主社會黨籍、前聖保羅州長奧克明擔任總統候選人。
但是，「中間派」的副總統人選仍未解決，各黨領導人與奧克明（Geraldo Alckmin）仍就有關問題在首都巴西利亞進行會談。
「中間派」的副總統候選人，首選是前副總統阿倫卡（Jose Alencar）的兒子、共和黨籍的葛梅斯（Josue Gomes），但葛梅斯尚未答覆。
除了葛梅斯外，其他可能人選還包括前科技部長、團結黨籍的芮伯洛（Aldo Rebelo），以及進步黨籍的史坦布魯克（Benjamin Steinbruch）。
奧克明發言感謝「中間派」的支持，並憶起2006年的競選活動，當時他在第2輪被工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）擊敗。
奧克明說，這次競選感覺自己更加成熟，但也深知處境艱難，無論誰在明年元月1日上任，都得面臨龐大赤字、超過1300萬失業人口和公共安全敗壞等問題。
奧克明承諾，政府施政重點會放在創造就業和收入上，他的執政既不是威權主義，也不是民粹主義，而是民主主義。（編輯：屈享平）1070727
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