《城與龍》是由日本Asobism公司開發的一款3V3搞怪萌醜對戰手游，國內由盛大遊戲與魅族互娛聯合發行，遊戲上線以來憑藉著其獨特的萌醜搞怪畫風及豐富有趣的玩法受到玩家朋友們的青睞，今日，我們有幸採訪到了《城與龍》的製作人森山尋先生，聽他為我們講一講遊戲創作中的故事。

新浪遊戲：請您介紹一下《城與龍》製作之初的故事？《城與龍》中「萌醜」的怪獸兵種形象美術風格是如何確定的？

森山尋：開發當時，突發奇想的決定把看似粗糙醜陋的角色中那讓人討厭不起來的部分進行模糊處理作為設計思路。並活用這個設計特徵，反向達成了醜萌的效果。最終使得玩家在遊玩中就會感到類似【明明是對戰遊戲，但意外的還挺和諧友愛的】的效果。

新浪遊戲：中國玩家和日本的玩家在遊戲習慣上有很大不同，您對《城與龍》中國玩家有哪些建議？

森山尋：雖然對戰遊戲中勝負是很重要的因素，但如果可以看破勝敗，而且不因別人的言語而動搖，進而發現獨屬於自己的遊戲風格的話，作為製作人我會感覺更加的開心。

新浪遊戲：為了適應中國遊戲市場，《城與龍》做過哪些調整？

森山尋：我們還是希望給中國玩家原汁原味的遊戲內容。

新浪遊戲：您認為《城與龍》這種偏休閑的輕競技獨特之處在哪裡？

森山尋：《城與龍》作為一款對戰遊戲，只要調整一下方式方法，確實可以轉型去做電子競技。但是，我們不會僅僅為了競技化而競技化。試想，如果能夠把遊戲升華為一種全新的娛樂線下活動，是不是會更有趣了。

新浪遊戲：《城與龍》在日本推出了《天才バカボン》的聯動，未來是否會針對中國市場引入聯動版本？

森山尋：如果有機會的話，希望可以在中國也開展這個聯動。

新浪遊戲：您認為《城與龍》取得成功的秘訣是什麼？

森山尋：《城與龍》上線至今，一直秉承著【所有登場角色都是主角】的運營設計思路。所以，不論是最新出場的角色，抑或歷經3年時間培養起來的早期角色，都仍然能夠活躍在遊戲戰鬥的第一線。這或許就是遊戲能夠長盛不衰的原因吧。

新浪遊戲：能否介紹下Asobism公司今年將發佈的新作品？

森山尋：雖然現在的時機還不能具體公佈細節。但新作確實是在開發中，有機會的話，希望可以和《城與龍》一樣，引進到中國，讓玩家能體驗遊玩。今後，還請多多關照！