傳奇教父陳浩建親自研發的現代化傳奇風格網游《血殺英雄》，讓玩家再一次體會到全民PK的樂趣。在《血殺英雄》中，既繼承了《傳奇》的精髓「刷怪爆裝」，也加入了PK賽、戰場玩法、生存挑戰賽和MOBA玩法等PK向新內容，相比老傳奇更接近新一代MMORPG的內容設定。最讓玩家感到帶感的是，公會團戰，和志同道合的朋友一起在血殺大陸上激情戰鬥才是最大的樂趣。

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公會競技賽不僅要依靠玩家實力，更是對團隊作戰能力的考驗。自家公會榜上有名，一股濃濃的自豪感襲來。每周二、周四20:00開啟，21:30結束的公會BOSS桃戰賽，一定是提升自家公會知名度的大好機會！每個成員可以進行3次挑戰，每次桃戰時長90秒，間隔為10分鐘。當boss成功被擊殺以後，等級、獎勵也會隨之增加，然後立刻計入掉落列表，玩家可以點擊公會--公會福利--公會boss查看掉落。反之，如若boss沒被擊殺，則會獎勵上一級的boss獎勵（1級boss除外），之後在活動結束后，會長可將掉落列表中的物品分配掉。並且當天傷害排名的獎勵會在24點結算，並以郵件的形式發放，排名越高獎勵越好，10名之後的獎勵一致。

想要獲得大量經驗嗎？那就快去參加「靈魂水晶爭奪戰」吧。每周日20:00都會開啟遺忘之地水晶爭奪戰活動，有公會的玩家都可以參加哦。活動開啟后可通過工會活動大使傳送到遺忘之地，需要各工會玩家爭奪地圖內的靈魂水晶，佔領之後每10秒可以根據等級獲得大量經驗，佔領水晶越多，則獲得經驗越多，活動持續到20:30。

無兄弟，不團戰，炎炎夏日，血脈噴張的公會戰鬥點燃熱血之魂，一起在《血殺英雄》中和兄弟開創傳奇篇章，將自己的公會之名傳遍凡迪亞大陸的每個角落吧！

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