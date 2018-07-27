任天堂Labo推出全新載具套裝北京新浪網 (2018-07-27 12:22)
任天堂（Nintendo）今日公佈了Labo的最新套裝「載具套裝（Vehicle Kit）」，預計將於9月14日推出，售價69.99美元/6980日元。
「載具套裝」總共包含5種與駕駛相關的Toy-Con，分別是「汽車」「踏板」「飛機」「鑰匙」以及「潛艇」。根據官方公佈的預告片顯示，在「載具套裝」內置的遊戲中，這些Toy-Con可以組合對「汽車」「飛機」「潛艇」進行操控，並且載具之間可以根據地形隨意進行切換。
此外，「載具套裝」內置的遊戲中似乎還包含武器系統、外觀定製系統、賽車模式、雙人遊戲模式等等與駕駛有關的玩法和元素。
_________________________________________________________________鄭蓬博，IGN中國的遊戲編輯。小眾遊戲愛好者，遺迹暖暖雲玩家，認為能和朋友一起玩的都是好遊戲。
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