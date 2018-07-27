▲曹姓男子大喇喇將9包毒咖啡及K他命塞置在車門邊，推開車門就被警方發現（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.07.27)

曹姓年輕男子深夜獨自坐在北屯路邊紅線上車內，台中市警局保大特勤中隊趨前盤檢，查出曹男是彰化地檢署發佈的毒品通緝犯。警方要曹男下車，曹男一開車門就被發現車門邊還塞放了3包毒咖啡包與6包K他命，當場將曹男逮捕押解歸案。

保安警察大隊特勤中隊暑假期間執行青春專案保護青少年加強巡邏盤檢勤務，行經臺中市北屯路，發現一輛白色轎車熄火停於紅線路段，於是趨前盤查，駕駛曹男（24歲、有妨害自由、毒品等前科）稱朋友住在附近路過想順便去拜訪，因附近小巷太多路況不熟才臨時停車。

特勤員警透過警用小電腦查證身分，發現曹男為彰化地檢發布毒品通緝犯，特勤員警喝令男子下車，沒想到一打開車門就發現車門旁竟大喇喇塞了3包毒咖啡包（31.8公克），再仔細查看門板下方還塞了三級毒品K他命6包（47.3公克），曹男頓時啞口無言，只好坦承持有毒品，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。保安大隊表示暑假期間，將在執行青春專案期間，展現保護青少年決心及加強打擊取締不法行為，預防青少年染毒。





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