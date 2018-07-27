▲江明學復原狀況良好。（圖／中視提供，2018.07.27）

歌手江明學原本預定在本月中錄製《冰冰SHOW》，在騎腳踏車往電視台的路途上突然「幽靈摔」、昏迷送醫縫100多針，在經歷17天治療後，今（27）日他負傷上陣，並還原車禍現場，透露只看到一隻像烏鴉的鳥類飛過眼前，而後就斷片，醒過來時，人已經在醫院，情況相當離奇。

經友人看車禍現場影片後，告知江明學那隻「烏鴉」其實是「鳥秋」，才讓他恍神摔車。問及傷勢如何？江明學透露，右手無名指打著鋼釘，即便痊癒也無法伸直，但不影響生活自理，至於臉上縫起來之處也看不到傷口，還誇讚醫療很進步。

▲江明學復原狀況良好。（圖／中視提供，2018.07.27）

談及經濟問題，江明學也說在燒烤店打工，月薪約15000萬元，但這只是幫忙友人，平時也有在寫歌、寫劇本，經濟無虞。但最近太多人爭相到燒烤店看他，目前已辭掉工作，專心籌備下個月台中演唱會。