原標題：馬克龍：反對美歐就廣泛貿易協定開啟談判

[環球網報導 記者 朱夢穎]美歐貿易戰突然不打了？在美國總統特朗普高調宣布美歐就「零關稅、零壁壘、領補貼」達成一致，並將就廣泛貿易協定開啟談判后一天，法國總統馬克龍26日站出來明確表示反對。

英國路透社26日消息稱，馬克龍當天在西班牙馬德里表示，他希望看到美國對鋼鋁關稅的態度，並表示反對歐洲與華盛頓就廣泛貿易協議進行談判。馬克龍說：「我不讚成就如跨大西洋貿易及投資夥伴協議一樣的廣泛貿易協定進行談判，因為條件不允許。」

馬克龍還說，他期待美國就鋼鋁關稅問題「擺出姿態」。他還強調，雙方之間的貿易談判不應包括農業問題。

25日，特朗普與前去訪美的歐委會主席容克召開聯合新聞發佈會。特朗普在會上表示，美歐就將致力於消除關稅和貿易壁壘達成一致，雙方同意暫停目前的關稅，歐盟也同意進口更多的美國大豆和天然氣。