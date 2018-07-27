女子將高價物換置低價物紙箱內結帳 大賣場報警NOWnews今日新聞 (2018-07-27 12:21)
臺中市27歲吳姓女子耍小聰明，2度利用偷天換日的手法，將高單價之物品裝入低價商品之紙箱內結帳，讓店員陷於錯誤，掃描紙箱上之條碼，僅用不到千元騙取約2萬元之商品，女子還以為神不知鬼不覺，但最終仍遭警方揪出依竊盜及詐欺罪函送法辦。
19日臺中市東區1家大賣場店長向警方報案，指稱其14日盤點時發現短少2台按摩墊共價值15,960元，又於18日發現短少飲料36瓶、餅乾2罐及面膜3盒，共價值3,231元，連日的慘重損失讓店家不堪其擾。
第三分局立德派出所調查發現該2起案件均由同一女子所為，14日上午該名女子進入賣場，將高單價之按摩器裝入低價之4層櫃紙箱內，讓店員掃描4層櫃之條碼，成功用799元騙取2台按摩墊共價值15,960元；18日吳女又食髓知味，利用相同手法將2大箱礦泉水換成飲料、餅乾及面膜等物品，卻僅結帳2箱礦泉水的價格。
警方過濾資料後掌握女子身分，20日下午循線到吳女住處外埋伏，吳女見警方找上門十分訝異，但自知難逃法網只好坦承犯案。警方依詐欺及竊盜罪嫌將吳女函送臺中地檢署偵辦。
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