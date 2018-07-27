連勝文酸柯文哲 專心當網紅他當經紀人NOWnews今日新聞 (2018-07-27 12:26)
前總統馬英九今(27)日舉辦馬英九文教基金會成立茶會，國民黨中央委員連勝文也到場祝賀，媒體問及台北市長選情，曾與柯文哲競選市長的連勝文酸說，如果台北市長柯文哲願意專心當網紅，那他自己願意做柯的經紀人，並幫柯拍一齣《大尾網民》，讓丁守中專心當市長就好。
連勝文強調，「老柯」（指柯文哲）是一個只活在虛擬世界的英雄人物，在現實社會中，沒辦法解決困難的市政問題，也無法幫助年輕人，如果老柯願意專心做網紅的話，他其實蠻願意當柯的經紀人，拍些像《大尾網民》之類的喜劇，讓丁先生專心做市長這樣大家都有貢獻，各盡所能，對國家社會都好。
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