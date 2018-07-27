▲新竹縣模範父親邱新助說多陪伴是教養子女的要務。（新竹縣政府提供）

「種菜校長」的退休校長邱新助，教職期間不但拿到2座師鐸獎，七十三歲的今年又獲選為新竹縣的模範父親，對於如何教養子女，他給年輕父母的建議是遠離手機、多陪伴。



邱校長從事教職42年，民國72年，還是主任職時獲得一座師鐸獎，隔了13年在校長任內，再次榮獲教育界最高榮譽師鐸獎。退休後開始鑽研種菜技術，經多年研究，種菜成果豐碩，目前正值瓜果類盛產季，絲瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜、瓠瓜等，他都像照顧小孩、學生般細心呵護，因此博得「種菜校長」的封號。



▲種菜校長邱新助每天早晚都會到菜園照顧。（新竹縣政府提供）

邱校長學到老的精神淋漓盡致，自己買元件組裝電腦，又為了充實退休生活，自學影音剪接，無師自通，摸索影像繪圖軟體，製作出精彩的影片同時也記錄家庭生活，沒事時還會接case，是子女學習的好榜樣。



對於教養，他說，青少年階段最難搞定，因為他們軟硬不吃，父母、師長講什麼都沒有用，只有同儕的話，他們比較聽得進去，此時父母要正向鼓勵，用引導的方式面對子女的叛逆期，很辛苦但值得。他建議年輕父母，少滑手機，多陪伴孩子，才不會錯過子女成長的各種階段。