【大成報記者高金次／新北報導】為提供更優質的醫療服務，新北聯醫邀請日本目前頂尖技術的消化道內視鏡手術大師，野中教授(Kouichi Nonaka)及田島醫師(Tomoaki Tashima)，就消化道腫瘤內視鏡手術摘除案例及對早期癌辨識、OTSC金屬吻合夾應用於消化道深層腫瘤的內視鏡摘除及ERCP和內視鏡手術(ESD)後穿孔之修復之臨床經驗做學術交流及技術指導。新北聯醫消化內科近年來，持續不斷更新及引進最新內視鏡檢查及治療儀器，包括早期癌影像辨識功能設備，具沖水及治療性功能及高畫質影像之胃鏡及大腸鏡，擴大式胃鏡及大腸鏡，電燒機，APC?及種類齊全之各式內視鏡手術刀?止血夾等﹐可以充分提升消化道內各種早期癌變之診斷與治療能力。綜合診療及內視鏡中心技術同仁在內、外科?麻醉科?病理科?癌委會及護理科共同全力配合下，近三年來成果豐碩，經內視鏡診斷發現早期癌及經內視鏡手術成功摘除案例至少已超過100餘例（包括大腸?胃及食道），目前部分病例追蹤已超過三年，效果良好均無復發跡象且獲得病人稱讚。今年五月新北聯醫綜合診療及內視鏡中心主任陳鴻運醫師，更帶領團隊中兩位資深技術同仁，赴日本埼玉醫科大學國際醫療中心觀摩及學習最新的技術與觀念，為持續提升與精進消化道內視鏡檢查及治療品質，期能為民眾帶來更優質的醫療服務。新北聯醫院長項正川表示，內視鏡設備與技術發展一日千里，病人除可舒適地接受進行內視鏡檢查，疾病診斷準確性大幅提升，許多內視鏡的診斷暨治療也取代了傳統開刀與經皮穿刺的治療。因此，新北聯醫除了不斷精進臨床醫學方面的能力，也注重與國內外醫療機構進行建教合作及學術交流，盼為民眾持續接受優質的醫療照護與服務。圖片說明：新北市聯合醫院強化消化道內視鏡手術持續提供優質醫療服務（圖上）以及全體醫療人員合影（圖下）。（圖：新北聯醫提供）