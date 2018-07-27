坪林排水再升級 坡地防洪、杜絕登革熱更安心大成報 (2018-07-27 10:33)
坪林區境內多山，過去每逢雨季就容易因地形陡峭導致 雨水宣洩不及，加上排水系統老舊無法負荷而造成局部性淹水，日前 在民政局補助，趕在汛期及颱風季節前完成排水設施維修工程，不 但讓坡地防洪更安心，更可杜絕病媒蚊孳生，防疫登革熱。
坪林區長施明慧表示，坪林的道路側溝是道路開闢時一併設置的，多 年下來多處老化破損，且部分排水設施年久失修，之前豪大雨過後積、淹水不僅影響人車通行，也造成環境衛生問題，帶給居民許多不便 。
施明慧說，今年特別爭取民政局補助經費，在坪林里的坪碇路人行道 、石嘈里的石嘈集會所及石嘈派出所等10處排水不良位置進行維修改善，讓溝體容量達到排洪標準，除可正常發揮排水功能， 也可防止病媒蚊滋生帶來登革熱疫情。
住在粗窟里的陳先生指出，自己家裡就曾經因為午後大雨雨水宣洩不 及沖進屋內，水淹5公分，雖然無人傷亡，但還是留下不少汙泥，花費好大一番功夫才把家園清理乾淨，這次排水系統的修繕能在汛期來 臨前完成，讓他感到特別安心。
民政局專門委員陳耀川表示，山區常有瞬間強降雨，坡地防洪本就不 易，趕在颱風季節來臨前，翻修坪林全區排水系統，相信可以大幅提升坪林坡地的防洪能力，為市民提供更優質的居住環境。
圖片說明：新北坪林排水再升級，翻修坪林全區排水系統(大林里)逮魚堀破損水溝更新工程施工前（圖上）以及施工後（圖下）的情形。（圖：民政局提供）
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