【大成報記者高金次／新北報導】法務部矯正署臺北看守所與新北市政府文化局首次合作舉辦「街頭藝人認證審查」活動，讓收容人可以一次完成考試及認證。此次，共有10組報名書法結合陶笛表演、薩克斯風結合爵士鼓等創意表演、水桶打擊演奏及烏克麗麗彈唱，各個身懷絕技且別具風格。新北市政府文化局表示，去年前往法務部矯正署臺北看守所舉辦街頭藝人認證說明會，鼓勵收容人培養藝術能力，邀請資深街頭藝人示範分享，反應熱烈。因此，今年首次與臺北看守所合作辦理街頭藝人認證，讓富有才藝的收容人一展長才，取得資格後重返社會有更多元的就業機會。其中破銅爛鐵團組成僅2個星期，利用垃圾桶、水桶及塑膠罐，再利用寶特瓶裝水增加重量固定器材，演出效果精采無比。本次認證對於收容人而言，體驗過程中認真準備的態度，自我信心的建立及面對未來的規畫，是辦理本次活動主要的目的，希望收容人透過此次的經驗，重新看待自己的可能性，只要堅持信念，沒有做不到的事。法務部矯正署臺北看守所表示，所方非常重視藝術教育，相繼開設技藝及音樂等才藝班，讓有興趣的人能學習更多才藝，並透過藝術陶冶達到教化的效果。 為了此次街頭藝人徵選活動，大家利用空餘時間努力練習，希望在徵選當天有完美的表現，也藉此鼓勵他們學習才藝，取得認證後也有更多工作選擇權，重新找回自信並回歸常態的生活。藉著本次辦理街頭藝人認證審查的機會，實現收容人重獲自由後，能在街頭自由發揮創意表演夢想。也歡迎身懷絕技及才華洋溢的表演者一同加入新北市街頭藝人的行列。圖片說明：法務部矯正署臺北看守所與新北市政府文化局首次合作舉辦「街頭藝人認證審查」水桶打擊演奏情形。（圖：文化局提供）