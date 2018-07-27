福娃雙色球18087期除三餘數分析：除3餘1重點號13北京新浪網 (2018-07-27 12:04)
A：除3餘0數：近30期雙色球開獎號碼中，除3餘0數3次掛空檔（獎號無餘0數），除3餘0數近來出號較為穩定，上期開出21，預計本期餘0數1-3枚。餘0數關注：03 15 24 33。重點號：15 33。
B：除3餘1數：近30期雙色球開獎號碼中，除3餘1數出號最為規律，上期開出07，預計本期餘1數開出1-2枚。餘1數關注：10 13 19 28。重點號：13。
C：除3餘2數：近30期雙色球開獎號碼中，除3餘2數有3次掛空檔，近來餘2數走勢較為飄忽，上期開出02 17 23 26，預計本期出球數在1-3個之間。餘2數關注：05 08 20 23 重點號：05。
18087期雙色球紅球推薦：03 05 08 10 13 15 19 20 23 24 28 33 重點號：05 13 15 33
（彩報網）
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