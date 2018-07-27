歐凱雙色球第18087期殺紅分析：殺掉7尾的07 27北京新浪網 (2018-07-27 12:04)
（1）重複號：近期重複號有開始走熱的趨勢，本期在2個左右，這樣的話我們關注2區的號重複，我們殺掉13區重複的號碼02、07、23、26。
（2）本期冷號有01、08、11、13、16、19、23、25、27、28、31、32。而本期從走勢上看，會有2個冷號的出現，本期我們殺掉三區除3餘2的冷號08、11、23、32。
（3）上期尾數開出12367，重尾7，本期我們殺掉7尾的07、27。
（4）上期開出4個質數，本期質數我們殺掉2區冷號的13、19。
（5）本期鄰號：本期在前面殺掉有08、27，剩下有01、03、11、13、19、23、26、32，筆者殺掉號碼有16、22。
綜上分析，我們殺紅號：02 07 08 11 13 16 19 22 23 26 27 32
（彩報網）
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