（1）重複號：近期重複號有開始走熱的趨勢，本期在2個左右，這樣的話我們關注2區的號重複，我們殺掉13區重複的號碼02、07、23、26。

（2）本期冷號有01、08、11、13、16、19、23、25、27、28、31、32。而本期從走勢上看，會有2個冷號的出現，本期我們殺掉三區除3餘2的冷號08、11、23、32。

（3）上期尾數開出12367，重尾7，本期我們殺掉7尾的07、27。

（4）上期開出4個質數，本期質數我們殺掉2區冷號的13、19。

（5）本期鄰號：本期在前面殺掉有08、27，剩下有01、03、11、13、19、23、26、32，筆者殺掉號碼有16、22。

綜上分析，我們殺紅號：02 07 08 11 13 16 19 22 23 26 27 32

（彩報網）